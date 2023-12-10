У Мінспорті пояснили, чому Україні не варто оголошувати бойкот Олімпіаді

Виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний вважає, що Україні поки не слід оголошувати бойкот Олімпіади-2024 у Парижі через допуск російських і білоруських спортсменів.

Чи варто Україні зараз бойкотувати Олімпіаду-2024 через допуск росіян

Як розповів виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний, зараз оголошувати про бойкот не слід, оскільки треба робити все, щоб російських спортсменів там було якнайменше.

Подивимось, яким чином буде здійснюватись цей відбір. Ми бачимо, що МОК додатково взяв на себе повноваження переглядати рішення міжнародних федерацій, якщо я правильно зрозумів суть того, що було написано в тих умовах. Я думаю, що ми маємо використовувати кожну можливість для того, щоб оскаржувати, щоб висвітлювати. Це моя думка, але зрозуміло, що рішення буду приймати не тільки я, — сказав Бідний. Поширити

Рішення щодо участі України в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року ухвалять пізніше — після консультації Міністерства молоді та спорту з українською спортивною спільнотою та з вищим політичним керівництвом країни.

МОК допустив росіян та білорусів до Ігор 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам право виступати на Олімпійських іграх у Парижі в нейтральному статусі.

Виконавчий комітет МОК вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, мають право змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським паспортом). Поширити

Водночас на сьогодні понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

У МОК додають, що жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.

Також жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

У МОК пояснюють рішення допустити до змагань росіян і білорусів тим, що більшість спортсменів закликали не карати колег-спортсменів за дії свого уряду та занепокоєнням двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, які вимагають від МОК забезпечити «недискримінацію будь-якого спортсмена на основі їх національності».