Кого ще має вбити Росія. У Мінспорту відреагували на допуск росіян до Олімпіади

У Міністерстві молоді та спорту засудили рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету допустити до Олімпійських ігор-2024 у Парижі російських та білоруських атлетів у нейтральному статусі.
В Україні відреагували на рішення МОК допустити росіян та білорусів до Ігор-2024
Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний назвав рішення МОК безвідповідальним.
Він нагадав, що днями президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року.
Бідний зазначив, що Україна пояснювала міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі ж паспорти, що й окупанти, які вбивають українців.
У міністерстві додали, що рішення про участь України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року ухвалять після того, як проведуть консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом.
Кулеба засудив рішення МОК
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також засудив рішення МОК, зазначивши, що Комітет фактично дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї.
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