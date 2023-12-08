МОК допустив росіян та білорусів до Ігор 2024 року в нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення допустити атлетів з РФ та Білорусі до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі в нейтральному статусі. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет МОК.

МОК прийняв рішення про допуск росіян і білорусів до Олімпіади

Виконавчий комітет МОК вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, мають право змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським паспортом). Поширити

Водночас на сьогодні понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

У МОК додають, що жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.

Також жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

У МОК пояснюють рішення допустити до змагань росіян і білорусів тим, що більшість спортсменів закликали не карати колег-спортсменів за дії свого уряду та занепокоєнням двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, які вимагають від МОК забезпечити «недискримінацію будь-якого спортсмена на основі їх національності».

Обмеження для росіян і білорусів на Олімпійських іграх