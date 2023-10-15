МОК планує організувати перші у світі Олімпійські ігри з кіберспорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Таку заяву зробив президент МОК Томас Бах.
МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту
Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.
У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.
За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.
Зв’язок МОК з кіберспортом
У 2018 році сталася перша взаємодія МОК із кіберспортивною спільнотою - в Лозанні пройшов Esports Forum, після чого було створено Групу зв’язків з кіберспортом, щоб створити платформу для взаємодії з усіма зацікавленими сторонами.
У 2021 році МОК розробив олімпійську віртуальну серію.
Бах зазначив, що на початку року МОК запустив Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі, де успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти.
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