МОК планує організувати перші у світі Олімпійські ігри з кіберспорту

МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту

Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.

У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.

За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.

Що ще важливіше для нас: більшість із них молодше 34 років. Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Поширити

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.

“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” - Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un — IOC MEDIA (@iocmedia) October 14, 2023

Зв’язок МОК з кіберспортом

У 2018 році сталася перша взаємодія МОК із кіберспортивною спільнотою - в Лозанні пройшов Esports Forum, після чого було створено Групу зв’язків з кіберспортом, щоб створити платформу для взаємодії з усіма зацікавленими сторонами.

Що стосується кіберспорту, наші цінності залишаються червоною лінією, яку ми не переступимо. Наша кришталево чітка позиція завойовує дедалі більше поваги серед кіберспортивної спільноти. Один із провідних видавців навіть адаптував свою популярну гру, щоб повністю відповідати нашим олімпійським цінностям — щоби гравці стріляли по мішенях, а не по людях. Поширити

У 2021 році МОК розробив олімпійську віртуальну серію.

Бах зазначив, що на початку року МОК запустив Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі, де успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти.