МОК планує організувати перші у світі Олімпійські ігри з кіберспорту
Категорія
Спорт
Дата публікації

МОК планує організувати перші у світі Олімпійські ігри з кіберспорту

Кіберспорт
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вивчає можливість створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Таку заяву зробив президент МОК Томас Бах.

МОК може створити Олімпійські ігри з кіберспорту

Бах зробив цю заяву під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, що проходить в Мумбаї, Індія.

У своїй промові він зазначив, що в усьому світі в кіберспорт та ігри грають три мільярди людей.

За оцінками, понад 500 мільйонів із них цікавляться саме кіберспортом, який включає віртуальні види спорту та спортивні симуляції.

Що ще важливіше для нас: більшість із них молодше 34 років. Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОК вивчити створення Олімпійських ігор з кіберспорту.

Зв’язок МОК з кіберспортом

У 2018 році сталася перша взаємодія МОК із кіберспортивною спільнотою - в Лозанні пройшов Esports Forum, після чого було створено Групу зв’язків з кіберспортом, щоб створити платформу для взаємодії з усіма зацікавленими сторонами.

Що стосується кіберспорту, наші цінності залишаються червоною лінією, яку ми не переступимо. Наша кришталево чітка позиція завойовує дедалі більше поваги серед кіберспортивної спільноти. Один із провідних видавців навіть адаптував свою популярну гру, щоб повністю відповідати нашим олімпійським цінностям — щоби гравці стріляли по мішенях, а не по людях.

У 2021 році МОК розробив олімпійську віртуальну серію.

Бах зазначив, що на початку року МОК запустив Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі, де успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
МОК заборонив Британії проводити олімпійські кваліфікаційні турніри через позицію щодо росіян
МОК заборонив Британії проводити олімпійські кваліфікаційні турніри через позицію щодо росіян
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ — відома причина
МОК
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
МОК схвалила включення додаткових видів спорту до Олімпіади-2028
International Olympic Committee
Олімпіада-2028

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм