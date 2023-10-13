МОК схвалила включення додаткових видів спорту до Олімпіади-2028

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету схвалила включення додаткових видів спорту до програми літньої Олімпіади-2028. Це бейсбол, софтбол, крикет, флаг-футбол, лакрос та сквош.

У програмі Олімпіади-2028 з’являться нові види спорту

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету схвалила включення додаткових видів спорту до програми літньої Олімпіади-2028. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У жовтні організаційний комітет Олімпіади в Лос-Анджелесі запропонував на розгляд МОК включення до програми змагань бейсболу та софтболу, крикету, флаг-футболу, лакросу та сквошу. Рішення вмотивовано підвищенням локального інтересу до Олімпійських ігор з боку аудиторії у США.

Невизначеним залишається майбутнє боксерського олімпійського турніру, який у 2020 році організувала окрема оперативна група, без участі Міжнародної асоціації боксу.

Офіційно затвердити включення згаданих видів спорту до програми Олімпійських ігор 2028 року мають на другий день сесії МОК в Мумбаї у понеділок, 16 жовтня.

Також у програмі поновили важку атлетику. Наприкінці 2021 року цей вид спорту опинився поза початковою програмою через звинувачення Міжнародної федерації важкої атлетики у недостатніх заходах боротьби з порушенням антидопінгових правил.

"Основні" олімпійські види спорту в Лос-Анджелесі також будуть представлені сучасним п'ятиборством. Спорт опинився на межі виключення з програми через скандал навколо безпеки коней, через що конкур у межах турніру замінять змаганнями з долання перешкод.

Додаткові види спорту на Олімпіаді-2028: що відомо

Крикет повернеться до програми Олімпіади вперше за 128 років. Востаннє турнір у цьому виді спорту відбувся у 1900 році, коли "золото" здобула Велика Британія.

Олімпійське "золото" з бейсболу розіграють всьоме в історії.

Софтбол досі був представлений лише на одній Олімпіаді — 2020 року в Токіо, коли змагання жіночих команд виграла Японія.

Змагання з лакросу востаннє проводилися на рівні Олімпіади у 1948 році. Тоді Велика Британія та США звели виставковий матч до нічиєї — 5:5.

Флаг-футбол та сквош вперше ввійшли до програми Олімпійських ігор.