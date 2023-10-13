МОК одобрила включение дополнительных видов спорта в Олимпиаду-2028

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета одобрил включение дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028. Это бейсбол, софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош.

В программе Олимпиады-2028 появятся новые виды спорта

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета одобрил включение дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028. Об этом идет речь на официальном сайте организации.

В октябре организационный комитет Олимпиады в Лос-Анджелесе предложил на рассмотрение МОК включения в программу соревнований бейсбола и софтбола, крикета, флаг-футбола, лакросса и сквоша. Решение мотивировано повышением локального интереса к Олимпийским играм со стороны аудитории в США.

Неопределенным остается будущее боксерского олимпийского турнира, который в 2020 году организовала отдельная оперативная группа без участия Международной ассоциации бокса.

Официально утвердить включение упомянутых видов спорта в программу Олимпийских игр 2028 года на второй день сессии МОК в Мумбаи в понедельник, 16 октября.

Также в программе обновили тяжелую атлетику. В конце 2021 года этот вид спорта оказался вне начальной программы из-за обвинений Международной федерации тяжелой атлетики в недостаточных мерах по борьбе с нарушением антидопинговых правил.

"Основные" олимпийские виды спорта в Лос-Анджелесе также будут представлены современным пятиборьем. Спорт оказался на грани исключения из программы из-за скандала вокруг безопасности лошадей, из-за чего конкур в рамках турнира заменят соревнованиями по преодолению препятствий.

Дополнительные виды спорта на Олимпиаде-2028: что известно

Крикет вернется в программу Олимпиады впервые за 128 лет. Последний турнир в этом виде спорта состоялся в 1900 году, когда "золото" завоевала Великобритания.

Олимпийское "золото" по бейсболу разыграют в седьмой раз в истории.

Софтбол до сих пор был представлен только на одной Олимпиаде – в 2020 году в Токио, когда соревнования женских команд выиграла Япония.

Соревнования по лакросу в последний раз проводились на уровне Олимпиады в 1948 году. Тогда Великобритания и США построили выставочный матч к ничьей — 5:5.

Флаг-футбол и сквош впервые вошли в программу Олимпийских игр.