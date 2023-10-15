МОК планирует организовать первые в мире Олимпийские игры по киберспорту

Международный олимпийский комитет изучает возможность создания Олимпийских игр по киберспорту. Такое заявление сделал президент МОК Томас Бах.
МОК может создать Олимпийские игры по киберспорту
Бах сделал это заявление во время церемонии открытия 141-й сессии МОК, проходящей в Мумбаи, Индия.
В своей речи он отметил, что по всему миру в киберспорт и игры играют три миллиарда человек.
По оценкам, более 500 миллионов из них интересуются именно киберспортом, включающим виртуальные виды спорта и спортивные симуляции.
Связь МОК с киберспортом
В 2018 году произошло первое взаимодействие МОК с киберспортивным сообществом - в Лозанне прошел Esports Forum, после чего была создана Группа связей с киберспортом, чтобы создать платформу для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.
В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию.
Бах отметил, что в начале года МОК запустил Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре, где успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщество.
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