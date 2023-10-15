МОК планирует организовать первые в мире Олимпийские игры по киберспорту
Категория
Спорт
Дата публикации

МОК планирует организовать первые в мире Олимпийские игры по киберспорту

Киберспорт
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Международный олимпийский комитет изучает возможность создания Олимпийских игр по киберспорту. Такое заявление сделал президент МОК Томас Бах.

МОК может создать Олимпийские игры по киберспорту

Бах сделал это заявление во время церемонии открытия 141-й сессии МОК, проходящей в Мумбаи, Индия.

В своей речи он отметил, что по всему миру в киберспорт и игры играют три миллиарда человек.

По оценкам, более 500 миллионов из них интересуются именно киберспортом, включающим виртуальные виды спорта и спортивные симуляции.

Что еще важнее для нас: большинство из них моложе 34 лет. Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту МОК изучить создание Олимпийских игр по киберспорту.

Связь МОК с киберспортом

В 2018 году произошло первое взаимодействие МОК с киберспортивным сообществом - в Лозанне прошел Esports Forum, после чего была создана Группа связей с киберспортом, чтобы создать платформу для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Что касается киберспорта, наши ценности остаются красной линией, которую мы не преступим. Наша кристально четкая позиция завоевывает все большее уважение среди киберспортивного сообщества. Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру, чтобы полностью соответствовать нашим олимпийским ценностям, чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям.

В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию.

Бах отметил, что в начале года МОК запустил Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре, где успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщество.

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