МОК отстранил Олимпийский комитет РФ — известна причина

МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Российский олимпийский комитет нарушил Олимпийскую хартию, приняв в свой состав региональные спортивные организации, подчиняющиеся Национальному олимпийскому комитету (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей).

Таким образом, Исполком МОК решил временно приостановить деятельность Олимпийского комитета России.

IOC Executive Board suspends Russian Olympic Committee with immediate effect.



IOC statement: pic.twitter.com/vS7YoT1MLx — IOC MEDIA (@iocmedia) October 12, 2023

Остановка деятельности означает, что Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать финансирование от олимпийского движения.

В то же время, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 в Париже и зимних Олимпийских играх 2026 года.