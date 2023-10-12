МОК отстранил Олимпийский комитет РФ — известна причина

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР). Причиной является принятие Россией в свой олимпийский комитет временно оккупированных территорий Украины.
МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России
Российский олимпийский комитет нарушил Олимпийскую хартию, приняв в свой состав региональные спортивные организации, подчиняющиеся Национальному олимпийскому комитету (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей).
Таким образом, Исполком МОК решил временно приостановить деятельность Олимпийского комитета России.
Остановка деятельности означает, что Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как национальный олимпийский комитет, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать финансирование от олимпийского движения.
В то же время, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 в Париже и зимних Олимпийских играх 2026 года.
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