МОК відсторонив Олімпійський комітет РФ — відома причина

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР). Причиною є прийняття Росією до свого олімпійського комітету тимчасово окупованих територій України.

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії

Російський олімпійський комітет порушив Олімпійську хартію, прийнявши до свого складу регіональні спортивні організації, які підпорядковуються Національному олімпійському комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей).

Таким чином Виконком МОК вирішив тимчасово призупинити діяльність Олімпійського комітету Росії.

IOC Executive Board suspends Russian Olympic Committee with immediate effect.



IOC statement: pic.twitter.com/vS7YoT1MLx — IOC MEDIA (@iocmedia) October 12, 2023

Призупинення діяльності означає, що Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати фінансування від олімпійського руху.

Водночас МОК залишає за собою право приймати рішення про участь окремих російських спортсменів у нейтральному статусі в Олімпійських іграх 2024 у Парижі та зимових Олімпійських іграх 2026 року.