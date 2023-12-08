МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет принял решение допустить атлетов из РФ и Беларуси в Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет МОК.
МОК принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде
Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.
В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.
Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.
В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».
Ограничения для россиян и белорусов на Олимпийских играх
они смогут соперничать только как «индивидуальные нейтральные спортсмены» и только в личных стартах;
спортсмены и вспомогательный персонал, активно поддерживающие войну, не будут допущены к Олимпиаде-2024;
спортсмены, имеющие контракты с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, не имеют права участвовать.
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