МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет принял решение допустить атлетов из РФ и Беларуси в Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет МОК.

МОК принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом). Поделиться

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».

Ограничения для россиян и белорусов на Олимпийских играх