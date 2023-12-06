Примут ли участие спортсмены из РФ и Беларуси в Олимпийских играх — ответ МОК

Международный Олимпийский комитет (МОК) продлил разрешение на допуск спортсменов из Российской Федерации и Белоруссии для участия в соревнованиях под нейтральным флагом. Решение было принято во время состоявшегося 5 декабря 12-го саммита Комитета в Лозанне (Швейцария).

МОК объявил вердикт об участии в Олимпийских играх спортсменов из РФ и Белоруссии

В ходе встречи был поднят вопрос участия спортсменов из России и Беларуси в предстоящих Олимпийских соревнованиях. На саммите было заявлено, что, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), МОК не изменил своих рекомендаций по участию индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) в нынешних сложных условиях.

Была подчеркнута, что такая защита прав отдельных спортсменов на участие в соревнованиях, несмотря на приостановку деятельности их Национального олимпийского комитета (НОК), является устоявшейся практикой, уважающей права человека, и была реализована в ряде приостановленных НОК во время прошлых Олимпийских игр.

На саммите напомнили, что деятельность ОКР пришлось приостановить из-за одностороннего решения о включении в его состав региональных спортивных организаций, подчиненных НОК Украины, что является нарушением Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины.

В МОК также отметили, что участие в Олимпийских играх спортсменов под нейтральным флагом может происходить только при строгих условиях - они должны будут соответствовать всем критериям приемлемости, которые применяются к любому олимпийскому спортсмену.

Политизация спорта недопустима

Участники саммита также отметили, что вопреки Резолюции ООН о перемирии (A/RES/78/10), российское правительство согласно указу президента Владимира Путина намерено организовать в России явно политически мотивированные спортивные мероприятия.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило решительный протест таким событиям с антидопинговой точки зрения. Саммит подтвердил, что Россия не имеет права проводить на своей территории никаких больших соревнований из-за системного применения допинга на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года, а позже из-за манипулирования антидопинговыми данными.

Глава Комиссии атлетов МОК решительно поддержал позицию WADA.