Международная федерация хоккея включила РФ в Олимпийские игры-2026
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Международная федерация хоккея включила РФ в Олимпийские игры-2026

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Источник:  Международный олимпийский комитет

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) опубликовала предварительный состав групп турнира на Олимпиаде 2026 в итальянском Милане. В нем нашлись места для сборных России и Белоруссии.

Почему РФ допустили к соревнованиям

Хоккейные функционеры предварительно включили белорусскую и российскую команды в список участников Игр-2026. Обе сборные отправятся на Олимпиаду в случае получения допуска от ИИХФ.

Сборная России попала в группу C. Там ее соперниками могут стать команда США и два победителя квалификации. Зато сборная Беларуси внесена в квартет D вместе со Словакией и Казахстаном. Команды страны-агрессорки и ее союзницы имеют "теоретическое место посева, если одобрят решение о возвращении на турниры под эгидой ИИХФ".

После полномасштабного российского вторжения в Украину при поддержке белорусского режима Международная федерация хоккея запретила клубам и сборным двух стран выступать на международной арене. Чтобы избежать спекуляций, ИИХФ сослалась на политику безопасности, а не западные санкции.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Поединки хоккейного турнира примут две миланские арены – "Фьера Милано" и "ПалаИталия". Олимпийское "золото" Пекина в 2022-м добыла в борьбе сборная Финляндии.

Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок - "до дальнейших распоряжений".

Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений, говорится в отчете по итогам заседания.

Своим решением руководство FIS утвердило позицию, согласованную на саммите в швейцарском Цюрихе в конце сентября.

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