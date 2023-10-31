Міжнародна федерація хокею включила РФ в Олімпійські ігри-2026

Міжнародна федерація хокею з шайбою (ІІХФ) опублікувала попередній склад груп турніру на Олімпіаді 2026 року в італійському Мілані. У ньому знайшлися місця для збірних Росії та Білорусі.

Чому РФ допустили до змагань

Хокейні функціонери попередньо включили білоруську та російську команди в список учасників Ігор-2026. Обидві збірні поїдуть на Олімпіаду в разі отримання допуску від ІІХФ.

Збірна Росії потрапила до групи C. Там її суперниками можуть стати команда США та два переможці кваліфікації. Натомість збірна Білорусі внесена до квартету D разом зі Словаччиною і Казахстаном. Команди країни-агресорки та її союзниці наразі мають "теоретичне місце посіву, якщо схвалять рішення щодо повернення на турніри під егідою ІІХФ".

Після повномасштабного російського вторгнення до України за підтримки білоруського режиму Міжнародна федерація хокею заборонила клубам і збірним обох країн виступати на міжнародній арені. Щоб уникнути спекуляцій ІІХФ послалася на політику безпеки, а не західні санкції.

Зимова Олімпіада відбудеться в лютому 2026 року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Поєдинки хокейного турніру приймуть дві міланські арени – "Ф'єра Мілано" та "ПалаІталія". Олімпійське "золото" Пекіна в 2022-му виборола збірна Фінляндії.

Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін – "до подальших розпоряджень".

Нинішня політика, яка забороняє участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у заходах FIS, залишатиметься у силі до подальших розпоряджень, – йдеться у звіті за підсумками засідання. Поширити

Своїм рішенням керівництво FIS затвердило позицію, погоджену на саміті у швейцарському Цюриху наприкінці вересня.