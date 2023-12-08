Кого еще должна убить Россия. В Минспорта отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде

В Министерстве молодежи и спорта осудили решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета допустить на Олимпийские игры-2024 в Париже российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.
В Украине отреагировали на решение МОК допустить россиян и белорусов к Играм-2024
Глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный назвал решение МОК безответственным.
Он напомнил, что на днях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет приниматься только в марте следующего года.
Бедный отметил, что Украина объясняла международным партнерам и олимпийскому комитету, что у российских спортсменов такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев.
В министерстве добавили, что решение об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году будет принято после того, как проведут консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством.
Кулеба осудил решение МОК
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также осудил решение МОК, отметив, что Комитет фактически дал России зеленый свет на использование Олимпиады в качестве оружия.
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