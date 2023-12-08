Кого еще должна убить Россия. В Минспорта отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде

В Министерстве молодежи и спорта осудили решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета допустить на Олимпийские игры-2024 в Париже российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

В Украине отреагировали на решение МОК допустить россиян и белорусов к Играм-2024

Глава Минмолодежьспорта Матвей Бедный назвал решение МОК безответственным.

Он напомнил, что на днях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах анонсировал, что соответствующее решение МОК будет приниматься только в марте следующего года.

Единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие - россия. Единственное государство, пытающееся провести альтернативу Олимпиаде – россия. Единственное государство, угрожающее приехать на Олимпиаду на танках – россия. Что еще должна сделать россия – кого еще должна убить россия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец снял розовые очки по отношению к стране-террористке? Поделиться

Бедный отметил, что Украина объясняла международным партнерам и олимпийскому комитету, что у российских спортсменов такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев.

А это значит, что они несут часть ответственности за смерть украинцев. Во время войны не удастся прятаться за белым флагом «нейтральности». Поделиться

В министерстве добавили, что решение об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году будет принято после того, как проведут консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством.

Кулеба осудил решение МОК

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также осудил решение МОК, отметив, что Комитет фактически дал России зеленый свет на использование Олимпиады в качестве оружия.

Потому что Кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена в качестве оружия в своей пропагандистской войне. Я призываю всех партнеров решительно осудить это позорное решение, подрывающее олимпийские принципы. Поделиться