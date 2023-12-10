Спорт не поза політикою. Нейромережа показала криваву форму РФ на Олімпіаді-2024 — фото
Категорія
Технології
Дата публікації

Спорт не поза політикою. Нейромережа показала криваву форму РФ на Олімпіаді-2024 — фото

ШІ
Джерело:  online.ua

Журналісти чеського видання Reflex за допомогою штучного інтелекту Midjourney згенерували правдиве екіпірування для спортсменів з РФ та РБ, яке вони могли б носити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Штучний інтелект показав справжню форму російських спортсменів

Чеський журнал Reflex відреагував на допуск росіян і білорусів до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Видання запропонувало варіанти екіпірування для учасників із цих країн, які допомогла згенерувати нейромережа Midjourney.

Фото – reflex.cz
Фото – reflex.cz
Фото – reflex.cz
Фото – reflex.cz
Фото – reflex.cz
Фото – reflex.cz
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Спорт не поза політикою. У випадку з Росією це подвійна правда. Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може. Пропагувати і виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають спортсмени, — йдеться у виданні.

МОК допустив росіян та білорусів до Ігор 2024 року в нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам право виступати на Олімпійських іграх у Парижі в нейтральному статусі.

Виконавчий комітет МОК вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, мають право змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським паспортом).

Водночас на сьогодні понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

У МОК додають, що жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.

Також жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

У МОК пояснюють рішення допустити до змагань росіян і білорусів тим, що більшість спортсменів закликали не карати колег-спортсменів за дії свого уряду та занепокоєнням двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, які вимагають від МОК забезпечити «недискримінацію будь-якого спортсмена на основі їх національності».

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