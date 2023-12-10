Спорт не вне политики. Нейросеть показала кровавую форму РФ на Олимпиаде-2024 – фото

Журналисты чешского издания Reflex с помощью искусственного интеллекта Midjourney сгенерировали правдивую экипировку для спортсменов из РФ и РБ, которую они могли бы носить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Искусственный интеллект показал настоящую форму российских спортсменов

Чешский журнал Reflex отреагировал на допуск россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх-2024 под нейтральным флагом.

Издание предложило варианты экипировки для участников из этих стран, которые помогли сгенерировать нейросеть Midjourney.

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Спорт не вне политики. В случае с Россией это двойная правда. Путин использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают спортсмены, говорится в издании. Поделиться

МОК допустил россиян и белорусов к Играм 2024 года в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам право выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Исполнительный комитет МОК решил, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по системам квалификации Международных федераций на игровом поле, имеют право соревноваться на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Париж-2024, всего 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом и трое с белорусским паспортом). Поделиться

В то же время на сегодняшний день более 60 украинских спортсменов прошли отбор на Париж-2024.

В МОК добавляют, что ни один флаг, гимн, цвет или любая другая идентификация России или Беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Также ни один российский или белорусский чиновник не будет приглашен или аккредитован на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

В МОК объясняют решение допустить к соревнованиям россиян и белорусов тем, что большинство спортсменов призвали не наказывать коллег-спортсменов за действия своего правительства и обеспокоенностью двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, требующих от МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена на основе их национальности».