МОК змінив кількість російських спортсменів для участі в Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет змінив кількість представників країн-агресорів, які зможуть взяти участь у змаганнях під нейтральним прапором.

Скільки російських спортсменів візьмуть участь в Олімпіаді

Раніше МОК повідомив, що до Олімпійських ігор допущено вісім російських спортсменів, проте тепер у списку присутні шість представників РФ.

Натомість замість трьох білоруських спортсменів, як повідомлялося раніше, допущено п’ятьох атлетів. Імена спортсменів не названо.

Про причини рішення змінити кількість ліцензій не повідомляється.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

МОК допустив росіян та білорусів до Ігор 2024 року

Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам право виступати на Олімпійських іграх у Парижі в нейтральному статусі.

Виконавчий комітет МОК вирішив, що індивідуальні нейтральні спортсмени, які пройшли кваліфікацію за системами кваліфікації Міжнародних федерацій на ігровому полі, мають право змагатися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (вісім із російським паспортом і троє з білоруським паспортом). Поширити

Водночас на сьогодні понад 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024.

У МОК додають, що жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.

Також жоден російський чи білоруський чиновник не буде запрошений чи акредитований на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

У МОК пояснюють рішення допустити до змагань росіян і білорусів тим, що більшість спортсменів закликали не карати колег-спортсменів за дії свого уряду та занепокоєнням двох спеціальних доповідачів Ради ООН з прав людини, які вимагають від МОК забезпечити «недискримінацію будь-якого спортсмена на основі їх національності».