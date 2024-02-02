Латвія заборонила своїм збірним грати з командами РФ та Білорусі

Спортивним збірним Латвії буде заборонено змагатися з росіянами та білорусами. Поправки до Закону про спорт було ухвалено 1 лютого в остаточному читанні в Сеймі.

Латвія внесла в закон заборону грати зі збірними Росії та Білорусі

За зміни до закону проголосували 74 парламентарі. Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з цих країн братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Поправки до закону передбачають, що Латвії не буде дозволено організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту, в яких беруть участь збірні Росії чи Білорусії під своїм прапором або в нейтральному статусі. Це стосуватиметься як дорослих, так і юнацьких та юніорських змагань.

🇱🇻🤝🇺🇦Latvia's national sports teams will from now on be prohibited from playing against the national teams of Russia and Belarus, according to the amendments to the Sports Law adopted in a final reading by the Saeima on Thursday, February 1. pic.twitter.com/GuvQPmDOmu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 1, 2024

Голова підкомітету зі спорту Комісії з освіти, культури та науки Давіс Мартінш Даугавієтіс раніше пояснив, що основна ідея поправок до Закону про спорт полягає в тому, щоб на національному законодавчому рівні встановити, що латвійські команди з командних видів спорту, наприклад, у баскетболі, футболі чи хокеї, не можуть ні грати самостійно, ні нейтрально, вести взаємні ігри на полі з командами країн-агресорів — Росії та Білорусії.

Це означає, що у разі, якщо буде встановлено, що збірній Латвії доведеться грати проти Росії чи Білорусії, міжнародні спортивні організації мають поважати латвійське законодавство, — пояснив Даугавієтіс. Поширити

Що відомо про участь РФ та Білорусі в змаганнях

За рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету, національні збірні Росії та Білорусі залишаються відстороненими від змагань у більшості видів спорту. У грудні 2023 року МОК офіційно дозволив "нейтральним" росіянам та білорусам взяти участь в особистих змаганнях Олімпіади-2024 — до командних турнірів атлетів з двох країн не допускатимуть і надалі.

Водночас збірній Білорусі з футболу та місцевим клубам дозволяється брати участь у змаганнях під егідою УЄФА — за умови, що такі зустрічі відбуваються за межами країни. Від початку вторгнення білоруська національна збірна з футболу змогла взяти участь у попередньому розіграші Ліги націй та відборі Євро-2024.

Так, збірні Латвії та Білорусі потенційно могли зіграти між собою в сезоні футбольної Ліги націй 2024/25 серед чоловіків — обидві команди проведуть наступний змагальний рік у дивізіоні С. Але на жеребкуванні дві збірні потрапили до одного кошика посіву і не зможуть стати суперниками за однією групою.

У вересні 2023 року, на тлі намірів УЄФА повернути Росію до міжнародних футбольних змагань U17, Латвія — спільно з Англією, Польщею та Швецією — на рівні місцевої федерації заявила про намір бойкотувати матчі з російськими суперниками. Згодом УЄФА відмовилася від планів поновити російські юнацькі команди у змаганнях.

До офіційного рішення МОК у Латвії також виступали проти дозволу для росіян та білорусів змагатися на Олімпіаді-2024. Згодом президент країни Едгарс Рінкевичс виступив проти вердикту МОК — і навіть припустив можливість бойкоту цьогорічних літніх Ігор з боку збірної Латвії.