Сейм Латвії 22 лютого погодив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.

Рішення Латвії щодо агропродукції з РФ та Білорусі

Як повідомляє Сейм Латвії, депутати прийняли поправки до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Російської Федерації та Республіки Білорусь для споживання в Латвії.

Відповідно до поправок, така продукція походженням з Росії чи Білорусі також не повинна імпортуватися з третіх країн.

Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що транспортуються в інше місце в межах ЄС.

Безкарне вчинення міжнародних злочинів і отримання від них вигоди суперечить моралі суспільства, етичним нормам і нашій системі цінностей. Споживання продуктів російського походження, таким чином прямо чи опосередковано підтримуючи злочинний режим, несумісне з мораллю суспільства, — сказав Яніс Рейрс, голова комітету Сейму з питань бюджету та фінансів. Поширити

За даними Мінсільгоспу Латвії, за перші 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 млн євро.

Чотири основні групи продуктів: корми для тварин, зерно, горох і ріпакова олія становлять 90% сільгосппродукції, імпортованої до Латвії з Росії.

У Латвії дозволили конфіскувати авто з номерами РФ

З 15 лютого у Латвії почали діяти поправки до Закону про дорожній рух, що дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами.

Авто з російськими номерами, які зареєстровані у Росії, повинні були або зареєструвати у Латвії до 14 лютого, або вивезти його з території країни.

Вилучені авто хочуть передавати Україні.