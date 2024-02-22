Сейм Латвії 22 лютого погодив рішення про заборону ввезення сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії та Білорусі.
Рішення Латвії щодо агропродукції з РФ та Білорусі
Як повідомляє Сейм Латвії, депутати прийняли поправки до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Російської Федерації та Республіки Білорусь для споживання в Латвії.
Відповідно до поправок, така продукція походженням з Росії чи Білорусі також не повинна імпортуватися з третіх країн.
Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що транспортуються в інше місце в межах ЄС.
За даними Мінсільгоспу Латвії, за перші 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 млн євро.
Чотири основні групи продуктів: корми для тварин, зерно, горох і ріпакова олія становлять 90% сільгосппродукції, імпортованої до Латвії з Росії.
У Латвії дозволили конфіскувати авто з номерами РФ
З 15 лютого у Латвії почали діяти поправки до Закону про дорожній рух, що дозволяють конфіскувати автомобілі з російськими номерами.
Авто з російськими номерами, які зареєстровані у Росії, повинні були або зареєструвати у Латвії до 14 лютого, або вивезти його з території країни.
Вилучені авто хочуть передавати Україні.
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