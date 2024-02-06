Латвия начала активно готовиться к вероятному вторжению РФ. Как это происходит

Обязательная служба в латвийской армии вступила в силу в начале января 2024, всего за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину.
Латвия ввела обязательный призыв в армию для сдерживания агрессии РФ
Латвия снова ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает The Telegraph .
Обязательная служба вступила в силу в начале января 2024 года.
Мы снова представили проект. Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового резерва, – заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.
Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в том числе проживающие за границей.
Латвия хочет подготовиться к вероятной войне
Отмечается, что Латвия стремится повысить свою оборонную готовность путём расширения резервных сил и пополнения своего арсенала оружия в свете агрессии РФ.
Министр иностранных дел заявил, что России необходимо понять, что европейская оборона полностью готова к работе и что невозможно добиться каких-либо выгод без огромных потерь, и убедиться, что никакие выгоды на самом деле невозможны.
Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно, – сказал он.
Какие планы у Латвии
Представьте себе положительный результат украинской войны – вся украинская территория будет освобождена и война закончится. Но в тот день Россия все еще остается угрозой, – сообщил Кариньш.
Он также добавил, что пока не видит никакой прямой военной угрозы любому члену НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что это очень трудно себе представить. Однако страна все равно хочет подготовиться и это происходит не по какому-то страху.
В Латвии призванные на службу будут получать ежемесячную зарплату до 300 евро и будут размещаться в армейских казармах. Им будет позволено взять отпуск продолжительностью до одного месяца.
Кариньш сказал, что призывников соберут в профессиональные подразделения, чтобы овладеть необходимыми навыками и обеспечить полную экипировку для ведения боевых действий. План Латвии состоит в том, чтобы обладать боеспособными силами численностью 61 тыс человек, разделенные на действующие войска и резервные части.
В НАТО готовятся к возможной эскалации отношений с РФ
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тыс. военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.
Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.
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