Латвия начала активно готовиться к вероятному вторжению РФ. Как это происходит

Обязательная служба в латвийской армии вступила в силу в начале января 2024, всего за несколько недель до двухлетней годовщины вторжения России в Украину.

Латвия ввела обязательный призыв в армию для сдерживания агрессии РФ

Латвия снова ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает The Telegraph .

Обязательная служба вступила в силу в начале января 2024 года.

Мы снова представили проект. Мы используем это, чтобы увеличить размер нашего активного и готового резерва, – заявил министр иностранных дел Кришьянис Кариньш.

Все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в том числе проживающие за границей.

Латвия хочет подготовиться к вероятной войне

Те, кто отказывается служить, могут быть оштрафованы или помещены в тюрьму, хотя будут применяться некоторые исключения, в частности для людей с проблемами со здоровьем, родителей-одиночек и имеющих двойное гражданство и уже служивших за границей, – говорится в материале. Поделиться

Отмечается, что Латвия стремится повысить свою оборонную готовность путём расширения резервных сил и пополнения своего арсенала оружия в свете агрессии РФ.

Ужесточение обороны сейчас посылает РФ сигнал о том, что базы Латвии и ее европейских союзников прикрыты, – считает Кариньш. К. Кариньш Глава МИД Латвии

Министр иностранных дел заявил, что России необходимо понять, что европейская оборона полностью готова к работе и что невозможно добиться каких-либо выгод без огромных потерь, и убедиться, что никакие выгоды на самом деле невозможны.

Мы должны быть в таком состоянии готовности, чтобы российские генералы и российские политические классы ясно видели, что движение в Европу невозможно, – сказал он.

Какие планы у Латвии

Представьте себе положительный результат украинской войны – вся украинская территория будет освобождена и война закончится. Но в тот день Россия все еще остается угрозой, – сообщил Кариньш.

Он также добавил, что пока не видит никакой прямой военной угрозы любому члену НАТО, и есть много аргументов, которые говорят о том, что это очень трудно себе представить. Однако страна все равно хочет подготовиться и это происходит не по какому-то страху.

В Латвии призванные на службу будут получать ежемесячную зарплату до 300 евро и будут размещаться в армейских казармах. Им будет позволено взять отпуск продолжительностью до одного месяца.

Кариньш сказал, что призывников соберут в профессиональные подразделения, чтобы овладеть необходимыми навыками и обеспечить полную экипировку для ведения боевых действий. План Латвии состоит в том, чтобы обладать боеспособными силами численностью 61 тыс человек, разделенные на действующие войска и резервные части.

В НАТО готовятся к возможной эскалации отношений с РФ

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тыс. военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.