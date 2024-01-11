Латвия национализирует "Дом Москвы" в Риге

Комиссия Сейма по национальной безопасности Латвии, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом, инициировала рассмотрение законопроекта о национализации "Дома Москвы" в Риге из-за его угрозы нацбезопасности страны. Парламент Литвы проголосовал "за".

Российский “Дом Москвы” в Риге вернется в собственность Латвии

Парламент Латвии 11 января решил национализировать "Дом Москвы", расположенный в Риге. Там проводились мероприятия, угрожавшие нацбезопасности страны.

Об этом сообщает Delfi.

Следует отметить, что дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство. Не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

За проголосовало 70 депутатов, против были 11 депутатов, избежали участия в голосовании 9 депутатов.

Причина национализации "Дома Москвы"

Рассмотрение законопроекта инициировала комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом.

Законодатели объяснили, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" происходили политические меры, угрожающие национальной безопасности.

Ликвидация "Дома Москвы", являющегося символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии, – заявили депутаты. Поделиться

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы.

В конце декабря сообщалось, что правоохранители Латвии провели обыски в "Доме Москвы". Руководство организации подозревают в уклонении от санкций против РФ.

В ходе расследования выяснилось, что руководство "Дома Москвы", возможно, продолжало извлекать материальную выгоду от помещений, использование которых, согласно международным санкциям, запрещено.