Латвія націоналізує "Будинок Москви" у Ризі

Комісія Сейму з національної безпеки Латвії, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом, ініціювала розгляд законопроєкту щодо націоналізації “Будинку Москви” у Ризі через його загрозу нацбезпеці країни. Парламент Литви проголосував “за”.

Російський “Будинок Москви” у Ризі повернеться у власність Латвії

Парламент Латвії 11 січня вирішив націоналізувати "Будинок Москви", який розташований у Ризі. Саме там проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд. Не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

За проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, уникли участі в голосуванні 9 депутатів.

Причина націоналізації “Будинку Москви”

Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Законодавці пояснили, що під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в "Будинку Москви" відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

Ліквідація "Будинку Москви", який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії, – заявили депутати. Поширити

Права володіння на "Будинок Москви" закріплені за Департаментом власності міста Москви.

Наприкінці грудня повідомлялося, що правоохоронці Латвії провели обшуки в "Будинку Москви". Керівництво організації підозрюють в ухиленні від санкцій проти РФ.

Під час розслідування з'ясувалося, що керівництво "Будинку Москви", можливо, продовжувало отримувати матеріальну вигоду від приміщень, використання яких, відповідно до міжнародних санкцій, заборонено.