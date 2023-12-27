Латвия откажет в виде на жительство тысячам россиян

По меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из этой страны.

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Граждане России, нарушившие закон об иммиграции в Латвии, будут выдворены.

Об этом сообщило латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Ведомство объяснило, что 1213 россиян не подали документы на получение вида на жительство в Латвии до 30 ноября – срока, установленного измененным законом, и нет информации о том, что они уже уехали из Латвии.

Окончательное количество россиян, выдворенных из Латвии из-за несоблюдения закона, еще не определено, поскольку 3 января 2024 года истекает срок действия вида на постоянное проживание граждан России, подпадающих под действие поправок к закону об иммиграции и не подали заявления на получение статуса постоянного резидента ЕС. до 31 декабря.

Последний термин распространяется только на тех, кто до 30 ноября пересдал экзамен на знание государственного языка, подчеркивают в PMLP.

До внесения изменений в закон граждане РФ в Латвии получали вид на постоянное проживание в стране по упрощенной процедуре, без сдачи языкового экзамена. Но с сентября 2022 они должны были сдать обязательный экзамен на знание государственного языка на разговорном уровне.

Сначала экзамен нужно было сдать до 2 сентября 2023-го, но парламент Латвии разрешил пересдать его до 30 ноября с сохранением вида на жительство и продления срока подачи документов до конца года.

В начале сентября сообщали, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.

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В ведомстве добавили, что такие надписи могут быть расценены как "пропаганда военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине".

Полицейские при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, безотлагательно приписывают лицам их устранить, а также разъясняют цель и мотивы размещения такой надписи. Лица могут быть привлечены к административной ответственности, сообщили в полиции. Поделиться

Там подчеркнули, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и войну России в Украине, не допускается какая-либо героизация военной агрессии.