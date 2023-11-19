В Латвии предложили свой план для поражения России на поле боя

По словам спикера Сейма Латвии Дайги Миерини, агрессия России против Украины является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.
Что должен сделать мир для поражения РФ в войне
Дайга Миериня обратила внимание на то, что ее страна ежедневно сталкивается на своих границах с гибридной угрозой со стороны Беларуси, которая является приспешницей страны-агрессорки в этой войне.
По ее убеждению, очень важно делать все возможное для укрепления и усиления НАТО, а значит, и безопасности Латвии.
Кроме того, нельзя забывать о завершении создания единого и свободного европейского пространства, членом которого также является Украина.
Президент Латвии предложил свой вариант решения проблемы боеприпасов для Украины
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что недавно лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал официальный Брюссель покупать снаряды для Украины за пределами страны, поскольку члены блока не успевают предоставить артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.
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