В Латвии предложили свой план для поражения России на поле боя
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Политика
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В Латвии предложили свой план для поражения России на поле боя

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По словам спикера Сейма Латвии Дайги Миерини, агрессия России против Украины является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

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Дайга Миериня обратила внимание на то, что ее страна ежедневно сталкивается на своих границах с гибридной угрозой со стороны Беларуси, которая является приспешницей страны-агрессорки в этой войне.

Мы должны поддерживать максимальное усиление возможностей Украины, чтобы обеспечить поражение России на поле боя и скорейшее восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, – предложила свой план спикер Сейма Латвии.

По ее убеждению, очень важно делать все возможное для укрепления и усиления НАТО, а значит, и безопасности Латвии.

Кроме того, нельзя забывать о завершении создания единого и свободного европейского пространства, членом которого также является Украина.

Наш ответ на российскую агрессию и дальше будет мощным и решительным. Мы не должны допускать сомнений, предрассудков, предубеждений и усталости, – подчеркнула Миериня.

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На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что недавно лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал официальный Брюссель покупать снаряды для Украины за пределами страны, поскольку члены блока не успевают предоставить артиллерийские боеприпасы согласно графику до марта.

Мы уже давно выступаем за то, что если не хватает боеприпасов или не хватает оборудования в ЕС, то давайте купим их где-нибудь и передадим Украине… Сейчас важно, чтобы Украина продолжала воевать и чтобы Украина получала то, что ей нужно, - подчеркнул он.

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