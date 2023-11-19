У Латвії запропонували свій план для поразки Росії на полі бою

За словами речниці Сейму Латвії Дайги Мієріні, агресія Росії проти України є глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.

Що повинен зробити світ для поразки РФ у війні

Дайга Мієріня звернула увагу на те, що її країна щоденно відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка є поплічницею країни-агресорки у цій війні.

Ми повинні підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, – запропонувала свій план спікерка Сейму Латвії. Поширити

На її переконання, вкрай важливо робити все можливе для зміцнення та посилення НАТО, а отже, і безпеки Латвії.

Окрім того, не можна забувати про завершення створення єдиного та вільного європейського простору, членом якого також є Україна.

Наша відповідь на російську агресію і надалі буде потужною й рішучою. Ми не повинні допускати сумнівів, забобонів, упереджень та втоми, – наголосила Мієріня. Поширити

Президент Латвії запропонував свій варіант розв’язання проблеми з боєприпасами для України

На цьому тлі не можна не згадати про те, що нещодавно лідер Латвії Едгарс Рінкевичс закликав офіційний Брюссель купувати снаряди для України за своїми межами, оскільки члени блоку не встигають надати артилерійські боєприпаси згідно з графіком до березня.