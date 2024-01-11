Латвия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Латвия готовит новый пакет помощи Украине, включающий дроны, боеприпасы, минометы и прочее. Об этом объявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге.

Латвия выделяет новый пакет помощи Украине

В Рижском замке состоялась пресс-конференция президента Латвии Эдгара Ринкевичса и президента Украины Владимира Зеленского.

Мы поддерживали и будем поддерживать Украину до полной победы над российским империализмом, — заявил Ринкевичс. Поделиться

Также он заверил, что Латвия будет поддерживать интеграцию Украины в Европейский союз.

Delfi пишет, что Латвия отправит в Украину 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, зенитные и противотанковые средства, индивидуальное снаряжение и транспортные средства, дроны, вертолеты, генераторы.

Ожидается, что в течение следующих трех лет Латвия поможет отстроить Черниговскую область.

Ринкевичс подчеркнул, что нынешняя латвийская государственная и общественная поддержка Украины составляет около 1% ВВП страны.

Сегодня также будет подписан меморандум о сотрудничестве в военной сфере. Мы видим возможность производить дроны, которые так необходимы украинским военным. Также будет межправительственное соглашение о помощи Украине, — добавил президент Латвии. Поделиться

Визит Зеленского в Балтийские страны

10 января Зеленский посетил Литву, а утром 11 января Эстонию, после чего отправился в Латвию.

Литва объявила о предоставлении Украине пакета помощи стоимостью 200 млн евро. В него войдут боеприпасы, военная техника и другое оборудование, которые поступят в Украину в январе и феврале.

Также президенты подписали оборонные меморандумы.

В ходе визита в Латвию будут обсуждаться двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.