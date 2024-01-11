Зеленский прибыл в Эстонию: первые подробности и фото

Утром 11 января официально стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в эстонскую столицу Таллинн.
Зеленский уже в Эстонии: что известно
Первым о визите президента Украины сообщил шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна.
Кроме того, сообщается, что вместе с главой государства в Таллин прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Эстонии также обнародовал фото встречи Владимира Зеленского в аэропорту.
Визит Зеленского в Литву: что важно знать
Как уже упоминалось ранее, 10 января украинский лидер прибыл с официальным визитом в Вильнюс.
Глава Литвы Гитана Науседа во время встречи с Владимиром Зеленским официально объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.
Что важно понимать, это был первый зарубежный визит президента Украины в 2024 году.
Кроме того, он провел встречу с украинским сообществом в Украинском центре в Вильнюсе.
По словам главы государства, у украинцев уже есть десятки тысяч причин благодарить Литовскую Республику, литовские общины, просто многие литовские семьи, которые поддержали наших людей и нашу борьбу.
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