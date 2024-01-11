Зеленский прибыл в Эстонию: первые подробности и фото
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский прибыл в Эстонию: первые подробности и фото

Владимир Зеленский
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Источник:  online.ua

Утром 11 января официально стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в эстонскую столицу Таллинн.

Зеленский уже в Эстонии: что известно

Первым о визите президента Украины сообщил шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна.

Кроме того, сообщается, что вместе с главой государства в Таллин прибыл министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне, — сказано в сообщении Маргуса Тсахкна.

Глава МИД Эстонии также обнародовал фото встречи Владимира Зеленского в аэропорту.

Визит Зеленского в Литву: что важно знать

Как уже упоминалось ранее, 10 января украинский лидер прибыл с официальным визитом в Вильнюс.

Глава Литвы Гитана Науседа во время встречи с Владимиром Зеленским официально объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.

Что важно понимать, это был первый зарубежный визит президента Украины в 2024 году.

Визит в Литву, именно в балтийские государства. И это не только визит благодарности. Это визит нашей уверенности — общей уверенности народов, граничащих с Россией. Мы вместе и не теряем нашего единства, — написал Владимир Зеленский.

Кроме того, он провел встречу с украинским сообществом в Украинском центре в Вильнюсе.

По словам главы государства, у украинцев уже есть десятки тысяч причин благодарить Литовскую Республику, литовские общины, просто многие литовские семьи, которые поддержали наших людей и нашу борьбу.

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