Зеленский назвал 2024 решающим для Украины и ЕС

По словам президента Владимира Зеленского, 2024 год станет решающим для Украины и стран ЕС годом на фоне развязанной Кремлем преступной войны.

Зеленский называет нынешний год решающим для Украины

Во многом этот год станет решающим для наших государств: для Украины, Литвы, всех наших партнеров. Мы вместе должны определить, какие именно нам решения принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. Это должно быть решение в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для всех нас, - отмечает президент. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина стремится работать над защитой свободы и суверенитета каждой страны, которая стала жертвой агрессии со стороны Кремля.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины, подчеркнув, что оружие, которое предоставила балтийская страна, с первых дней полномасштабной войны останавливает врага.

Ваша поддержка нашего государства чрезвычайно значима. Оружие, техника, оборонные пакеты, тренировка наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию. Все это придает нам силы. Я благодарен за новую оборонную поддержку, по которой мы сейчас договорились. Не просто о помощи, а о совместном производстве. В частности, средств борьбы с дронами, а также других направлений в оборонном производстве. Соответствующие документы сегодня заключены, – отметил Зеленский. Поделиться

Что Зеленский говорит об угрозе замороженного конфликта

Глава государства подчеркнул, что западные партнеры не оказывают давления на Украину по поводу необходимости переговоров с Кремлем.

Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращение боевых действий, все же это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращение нашей борьбы. На этот счет давления нет. Пока нет, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский добавил, что слышал и читал в СМИ об угрозе заморозки войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не давали соответствующих сигналов.