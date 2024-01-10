Зеленский назвал 2024 решающим для Украины и ЕС

По словам президента Владимира Зеленского, 2024 год станет решающим для Украины и стран ЕС годом на фоне развязанной Кремлем преступной войны.
Зеленский называет нынешний год решающим для Украины
Он подчеркнул, что Украина стремится работать над защитой свободы и суверенитета каждой страны, которая стала жертвой агрессии со стороны Кремля.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины, подчеркнув, что оружие, которое предоставила балтийская страна, с первых дней полномасштабной войны останавливает врага.
Что Зеленский говорит об угрозе замороженного конфликта
Глава государства подчеркнул, что западные партнеры не оказывают давления на Украину по поводу необходимости переговоров с Кремлем.
Зеленский добавил, что слышал и читал в СМИ об угрозе заморозки войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не давали соответствующих сигналов.
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