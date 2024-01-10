Зеленський заявив про вирішальний для України та ЄС рік

За словами президента Володимира Зеленського, 2024 стане вирішальним для України та країн ЄС роком на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Зеленський називає нинішній рік вирішальним для України
Він підкреслив, що для себе Україна прагне працювати над захистом свободи та суверенітету кожної країни, яка стала жертвою агресії з боку Кремля.
Крім того, Зеленський подякував Литві за підтримку України, наголосивши, що зброя, яка надала балтійська країна, з перших днів повномасштабної війни зупиняє ворога.
Що Зеленський каже про загрозу замороженого конфлікту
Глава держави підкреслив, що західні партнери не здійснюють тиск на Україну стосовно необхідності переговорів з Кремлем.
Зеленський додав, що чув та читав в ЗМІ про загрозу замороження війни з боку Росії. Проте він підкреслив, що партнери офіційно не надавали відповідних сигналів.
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