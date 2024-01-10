Зеленський заявив про вирішальний для України та ЄС рік
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про вирішальний для України та ЄС рік

Офіс Президента України
Володимир Зеленський та Гітанас Науседа
Read in English

За словами президента Володимира Зеленського, 2024 стане вирішальним для України та країн ЄС роком на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни. 

Зеленський називає нинішній рік вирішальним для України

Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для усіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення принесе цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур і справедливого миру для нас усіх, - зазначає президент.

Він підкреслив, що для себе Україна прагне працювати над захистом свободи та суверенітету кожної країни, яка стала жертвою агресії з боку Кремля.

Крім того, Зеленський подякував Литві за підтримку України, наголосивши, що зброя, яка надала балтійська країна, з перших днів повномасштабної війни зупиняє ворога.

Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, оборонні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування. Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто про допомогу, а про спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені, - зазначив Зеленський.

Що Зеленський каже про загрозу замороженого конфлікту

Глава держави підкреслив, що західні партнери не здійснюють тиск на Україну стосовно необхідності переговорів з Кремлем.

Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я би не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає, - підкреслив Зеленський.

Зеленський додав, що чув та читав в ЗМІ про загрозу замороження війни з боку Росії. Проте він підкреслив, що партнери офіційно не надавали відповідних сигналів.

Є різні голоси. Я в медіа чув, читав і знаю. Є різні голоси і якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові давати нам відповідні сигнали. Принаймні, я їх особисто не чув, - зазначив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів Ставку щодо останніх ракетних ударів РФ
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів переговори з президентом Польщі Дудою — перші деталі
Володимир Зеленський
Зеленський та Дуда
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський прибув з візитом до Литви
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм