Зеленський заявив про вирішальний для України та ЄС рік

За словами президента Володимира Зеленського, 2024 стане вирішальним для України та країн ЄС роком на тлі розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Зеленський називає нинішній рік вирішальним для України

Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для усіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення принесе цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур і справедливого миру для нас усіх, - зазначає президент. Поширити

Він підкреслив, що для себе Україна прагне працювати над захистом свободи та суверенітету кожної країни, яка стала жертвою агресії з боку Кремля.

Крім того, Зеленський подякував Литві за підтримку України, наголосивши, що зброя, яка надала балтійська країна, з перших днів повномасштабної війни зупиняє ворога.

Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, оборонні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування. Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто про допомогу, а про спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені, - зазначив Зеленський. Поширити

Що Зеленський каже про загрозу замороженого конфлікту

Глава держави підкреслив, що західні партнери не здійснюють тиск на Україну стосовно необхідності переговорів з Кремлем.

Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я би не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що немає, - підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський додав, що чув та читав в ЗМІ про загрозу замороження війни з боку Росії. Проте він підкреслив, що партнери офіційно не надавали відповідних сигналів.