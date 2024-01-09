Зеленський провів Ставку щодо останніх ракетних ударів РФ

9 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній проаналізували останні російські атаки та ефективність Повітряних сил ЗСУ.

Що обговорили на Ставці

За словами Зеленського, на засіданні були особисто присутні командувачі основних напрямків та операцій.

Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами. Поширити

Також на Ставці систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.

Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань. Поширити

Також обговорили тему ППО. Зеленський додав, що на засіданні проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил.

Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури. Поширити

Ракетна атака РФ 8 січня: що відомо

8 січня війська РФ застосували проти України крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні безпілотники Shahed-136/131. Збити вдалося 18 із 24 цілей.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, чому вдалося збити не всі ракети.

Сьогодні була велика кількість балістичних ракет, випущених по території України. Це і "Кинджали", і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 "Іскандерів", ракети С-300, С-400, — це все те, що летить балістичною траєкторією, — пояснив він. Поширити

Ігнат додав, що такі ворожі цілі можна збивати лише засобами, які здатні це робити. Наприклад, системи Patriot.