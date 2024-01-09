Зеленський провів Ставку щодо останніх ракетних ударів РФ

9 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній проаналізували останні російські атаки та ефективність Повітряних сил ЗСУ.
Що обговорили на Ставці
За словами Зеленського, на засіданні були особисто присутні командувачі основних напрямків та операцій.
Також на Ставці систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній.
Також обговорили тему ППО. Зеленський додав, що на засіданні проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил.
Ракетна атака РФ 8 січня: що відомо
8 січня війська РФ застосували проти України крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні безпілотники Shahed-136/131. Збити вдалося 18 із 24 цілей.
Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, чому вдалося збити не всі ракети.
Ігнат додав, що такі ворожі цілі можна збивати лише засобами, які здатні це робити. Наприклад, системи Patriot.
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