Через сьогоднішню атаку РФ загинуло 4 людини й 45 поранено — Зеленський

Унаслідок ракетної атаки РФ на Україну 8 січня загинуло 4 людини, постраждало - 45. Про це повідоми президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Наслідки ракетної атаки 8 січня

Зеленський повідомив, що наразі у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина.

Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений. Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. Поширити

Президент повідомив, що 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Він пообіцяв, що Росія неодмінно відчує українську відповідь.

Я дякую всім у світі, хто допомагає Україні! Дякую всім в Україні, хто дбає про ближнього і про всю нашу державу! Слава нашим воїнам! Поширити

Ракетна атака РФ 8 січня: що відомо

Вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України:

Запоріжжя: ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками.

Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.

Харківська область: окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад.

Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок.

Хмельницька область: на місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Відомо про двох загиблих.

Повітряні сили зафіксували 59 засобів повітряного нападу противника, серед них дрони, аеробалістичні, крилаті ракети.

Сили ППО знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.