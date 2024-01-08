Через сьогоднішню атаку РФ загинуло 4 людини й 45 поранено — Зеленський

Унаслідок ракетної атаки РФ на Україну 8 січня загинуло 4 людини, постраждало - 45. Про це повідоми президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Наслідки ракетної атаки 8 січня
Зеленський повідомив, що наразі у трьох областях України ще тривають аварійно-рятувальні роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина.
Президент повідомив, що 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Він пообіцяв, що Росія неодмінно відчує українську відповідь.
Ракетна атака РФ 8 січня: що відомо
Вранці російські окупанти атакували ракетами 4 регіони України:
Запоріжжя: ракети влучили у житлові райони, поруч із будинками.
Дніпропетровська область: у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.
У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр.
Харківська область: окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад.
Також окупанти атакували місто Зміїв, зруйновано приватний будинок.
Хмельницька область: на місцях ударів працюють рятувальники та поліцейські. Відомо про двох загиблих.
Повітряні сили зафіксували 59 засобів повітряного нападу противника, серед них дрони, аеробалістичні, крилаті ракети.
Сили ППО знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 8 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
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