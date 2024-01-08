Из-за сегодняшней атаки РФ погибли 4 человека и 45 ранены — Зеленский

В результате ракетной атаки РФ на Украину 8 января погибли 4 человека, пострадали - 45. Об этом сообщит президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Последствия ракетной атаки 8 января

Зеленский сообщил, что в трех областях Украины еще продолжаются аварийно-спасательные работы после ударов российской армии: Донетчина, Херсонщина, Хмельнитчина.

Я благодарен всем спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, кто привлечен. Сегодняшнее утро снова, к сожалению, началось с массированной ракетной атаки. Харьков и область, Запорожье, Кривой Рог, Хмельницкая область. Поделиться

Президент сообщил, что 45 человек пострадали, и по состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Он пообещал, что Россия обязательно почувствует украинский ответ.

Я благодарю всех в мире, кто помогает Украине! Спасибо всем в Украине, кто заботится о ближнем и обо всем нашем государстве! Слава нашим воинам! Поделиться

Ракетная атака РФ 8 января: что известно

Утром российские оккупанты атаковали ракетами 4 региона Украины:

Запорожье: ракеты попали в жилые районы, рядом с домами.

Днепропетровская область: в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. В общей сложности к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Также разрушения подвергся торгово-развлекательному центру.

Харьковская область: оккупанты нанесли по Харькову не менее 4 ударов. Повреждены предприятие и учебное заведение.

Также оккупанты атаковали город Змиев, разрушен частный дом.

Хмельницкая область: на местах ударов работают спасатели и полицейские. Известно о двух погибших.

Воздушные силы зафиксировали 59 средств воздушного нападения противника, в том числе дроны, аэробалистические, крылатые ракеты.

Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131".