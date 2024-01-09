Зеленский провел Ставку по последним ракетным ударам РФ

9 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем проанализировали последние российские атаки и эффективность Воздушных сил ВСУ.
Что обсудили на Ставке
По словам Зеленского, на заседании присутствовали лично командующие основными направлениями и операциями.
Также на Ставке систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.
Также обсудили тему ПВО. Зеленский добавил, что на заседании проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил.
Ракетная атака РФ 8 января: что известно
8 января войска РФ применили против Украины крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 и ударные беспилотники Shahed-136/131. Сбить удалось 18 из 24 целей.
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему удалось сбить не все ракеты.
Игнат добавил, что такие враждебные цели можно сбивать только средствами, способными это делать. К примеру, системы Patriot.
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