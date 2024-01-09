Зеленский провел Ставку по последним ракетным ударам РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел Ставку по последним ракетным ударам РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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9 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем проанализировали последние российские атаки и эффективность Воздушных сил ВСУ.

Что обсудили на Ставке

По словам Зеленского, на заседании присутствовали лично командующие основными направлениями и операциями.

Вместе с ними Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические издержки, ежедневная потребность, распределение между подразделениями.

Также на Ставке систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.

Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач.

Также обсудили тему ПВО. Зеленский добавил, что на заседании проанализировали последние российские удары и эффективность воздушных сил.

Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Ракетная атака РФ 8 января: что известно

8 января войска РФ применили против Украины крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 и ударные беспилотники Shahed-136/131. Сбить удалось 18 из 24 целей.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему удалось сбить не все ракеты.

Сегодня было большое количество баллистических ракет, выпущенных на территории Украины. Это и "Кинжалы", и ракеты, которые заходят на цель по баллистике, то есть ракета Х-22, 6 "Искандеров", ракеты С-300, С-400, — это все летящее баллистической траекторией, — пояснил он.

Игнат добавил, что такие враждебные цели можно сбивать только средствами, способными это делать. К примеру, системы Patriot.

Да, хотелось бы и больше их сбить, но 18 из 24 — это тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения, которое враг запускает по Украине.

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