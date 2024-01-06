Хватит ли у США ракет для ЗРК Patriot для Украины — ответ аналитиков

Аналитики портала Defense Express пока не видят объективных причин прекращения поставок ракет в ЗРК Patriot Украине со стороны западных партнеров.
Насколько объективна угроза прекращения поставок Украине ракет в ЗРК Patriot
Анализируя материал издания The New York Times о том, что западные партнеры могут прекратить поставки Украине ракет в ЗРК Patriot по причине дефицита, авторы публикации пришли к выводу, что существует ряд признаков, опровергающих такие предположения.
В частности, аналитики отмечают, что авторы публикации NYT не уточняют источник, утверждающий о вероятности прекращения поставок Украине ракет в ЗРК Patriot от западных партнеров.
Это не дает возможности оценить достоверность источника информации издания.
В материале NYT даже не приводится тип ракет, в отношении которого существуют проблемы.
При этом аналитики предполагают, что, скорее всего, речь идет о зенитной ракете MSE до комплекса Patriot PAC 3, которая способна перехватывать баллистические ракеты – например, российские "Кинжалы".
Журналисты Defense Express отмечают, что эти ракеты выпускают действительно в небольшом количестве.
Так, в июне прошлого года компания-производитель Lockheed Martin сообщила, что производит по 450 таких ракет в год и планирует увеличить их производство до 550 единиц к 2026 году.
Эксперты также обращают внимание на то, что кроме объемов производства этих ракет есть их определенный резерв, ведь только в США установок Patriot PAC 3 не менее 60.
Кроме того, в конце 2023 г. стало известно, что Япония тоже начнет экспортировать ракеты собственного производства в ЗРК Patriot. Она производит в том числе и ракеты типа МSE.
Кроме этого, аналитики напоминают, что Германия недавно объявила о намерениях передать Украине еще одну установку ЗРК Patriot и планы передать еще пять батарей Patriot до конца 2024 года.
В то же время, аналитики признают, что реальная угроза дефицита ракет к Patriot действительно может возникнуть, если Россия будет наносить по Украине интенсивные ракетные удары баллистическим вооружением.
Что известно о материале NYT
Издание The New York Times со ссылкой на незваных представителей Белого дома и Минобороны СШ заявило о якобы неспособности уже в ближайшее время снабжать Украину ракетами в ЗРК Patriot.
Стоимость данных ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 млн долларов за штуку.
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