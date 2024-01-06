Хватит ли у США ракет для ЗРК Patriot для Украины — ответ аналитиков

Аналитики портала Defense Express пока не видят объективных причин прекращения поставок ракет в ЗРК Patriot Украине со стороны западных партнеров.

Насколько объективна угроза прекращения поставок Украине ракет в ЗРК Patriot

Анализируя материал издания The New York Times о том, что западные партнеры могут прекратить поставки Украине ракет в ЗРК Patriot по причине дефицита, авторы публикации пришли к выводу, что существует ряд признаков, опровергающих такие предположения.

В частности, аналитики отмечают, что авторы публикации NYT не уточняют источник, утверждающий о вероятности прекращения поставок Украине ракет в ЗРК Patriot от западных партнеров.

Это не дает возможности оценить достоверность источника информации издания.

В материале NYT даже не приводится тип ракет, в отношении которого существуют проблемы.

При этом аналитики предполагают, что, скорее всего, речь идет о зенитной ракете MSE до комплекса Patriot PAC 3, которая способна перехватывать баллистические ракеты – например, российские "Кинжалы".

Журналисты Defense Express отмечают, что эти ракеты выпускают действительно в небольшом количестве.

Так, в июне прошлого года компания-производитель Lockheed Martin сообщила, что производит по 450 таких ракет в год и планирует увеличить их производство до 550 единиц к 2026 году.

Учитывая количество операторов Patriot PAC 3 (около 15 стран) это не очень значительная цифра. Особенно когда речь идет об обеспечении боевой работы этих ЗРК в Украине, когда даже 450 ракет MSE – это до 225 баллистических ракет по стандартному алгоритму, когда на одну цель запускается две противоракеты для гарантирования перехвата, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Эксперты также обращают внимание на то, что кроме объемов производства этих ракет есть их определенный резерв, ведь только в США установок Patriot PAC 3 не менее 60.

Кроме того, в конце 2023 г. стало известно, что Япония тоже начнет экспортировать ракеты собственного производства в ЗРК Patriot. Она производит в том числе и ракеты типа МSE.

Кроме этого, аналитики напоминают, что Германия недавно объявила о намерениях передать Украине еще одну установку ЗРК Patriot и планы передать еще пять батарей Patriot до конца 2024 года.

Каждая новая батарея – это необходимость в ракетах к ним. И передавать дополнительные ЗРК, планировать передать еще на фоне окончания самих ракет, без которых они беспомощны – не очень логично, - подчеркивают аналитики. Поделиться

В то же время, аналитики признают, что реальная угроза дефицита ракет к Patriot действительно может возникнуть, если Россия будет наносить по Украине интенсивные ракетные удары баллистическим вооружением.

Что известно о материале NYT

Издание The New York Times со ссылкой на незваных представителей Белого дома и Минобороны СШ заявило о якобы неспособности уже в ближайшее время снабжать Украину ракетами в ЗРК Patriot.

Стоимость данных ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 млн долларов за штуку.