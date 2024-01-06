Чи вистачить у США ракет до ЗРК Patriot для України — відповідь аналітиків

Аналітики порталу Defense Express наразі не бачать об'єктивних причин для припинення поставок ракет до ЗРК Patriot Україні з боку західних партнерів.

Наскільки об’єктивна загроза припинення поставок Україні ракет до ЗРК Patriot

Аналізуючи матеріал видання The New York Times про те, що західні партнери можуть припинити поставки Україні ракет до ЗРК Patriot з причини дефіциту, автори публікації дійшли висновку, що існує низка ознак, які спростовують такі припущення.

Зокрема, аналітики зазначають, що автори публікації NYT не уточнюють джерело, яке стверджує про ймовірність припинення поставок Україні ракет до ЗРК Patriot від західних партнерів.

Це не дає змоги оцінити достовірність джерела інформації видання.

У матеріалі NYT навіть не наводиться тип ракет, щодо якого існують проблеми.

При цьому аналітики припускають, що, скоріш за все, мова йде про зенітну ракету MSE до комплексу Patriot PAC 3, яка здатна перехоплювати балістичні ракети – наприклад, російські "Кинджали".

Журналісти Defense Express зазначають, що ці ракети випускають дійсно у невеликій кількості.

ак, у червні минулого року компанія-виробник Lockheed Martin повідомила, що виробляє по 450 таких ракет на рік і планує збільшити їх виробництво до 550 одиниць до 2026 року.

Враховуючи кількість операторів Patriot PAC 3 (близько 15 країн), це не дуже значна цифра. Особливо, коли мова йде про забезпечення бойової роботи цих ЗРК в Україні, коли навіть 450 ракет MSE – це до 225 балістичних ракет за стандартним алгоритмом, коли на одну ціль запускається дві протиракети для гарантування перехоплення, - підкреслють аналітики видання. Поширити

Експерти також звертають увагу на те, що окрім обсягів виробництва цих ракет є також їх певний резерв, адже тільки у США установок Patriot PAC 3 не менше 60.

Крім того, наприкінці 2023 року стало відомо, що Японія теж почне експортувати ракети власного виробництва до ЗРК Patriot. Вона виробляє зокрема і ракети саме типу MSE.

Окрім цього аналітики нагадують, що Німеччина нещодавно оголосила про наміри передати Україні ще одну установку ЗРК Patriot та плани передати ще п'ять батарей Patriot до кінця 2024 року.

Кожна нова батарея – це необхідність у ракетах до них. І передавати додаткові ЗРК, планувати передати ще на фоні закінчення самих ракет, без яких вони стають безпорадними – не дуже логічно, - підкреслюють аналітики. Поширити

Водночас аналітики визнають, що реальна загроза дефіциту ракет до Patriot дійсно може виникнути, якщо Росія завдаватиме по Україні інтенсивних ракетних ударів балістичним озброєнням.

Що відомо про матеріал NYT

Видання The New York Times із посиланням на незваних представників Білого дому та Міноборони СШ заявило про нібито нездатність вже найближчим часом забезпечувати Україну ракетами до ЗРК Patriot.

Повідомляється, що вартість даних ракет-перехоплювачів може становити від 2 до 4 млн доларів за штуку.