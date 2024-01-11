Зеленський прибув до Естонії: перші подробиці та фото
Категорія
Політика
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Зеленський прибув до Естонії: перші подробиці та фото

Володимир Зеленський
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Джерело:  online.ua

Вранці 11 січня офіційно стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський прибув до естонської столиці Таллінна.

Зеленський уже в Естонії: що відомо

Першим про візит президента України повідомив шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна.

Окрім того, повідомляється, що разом із главою держави до Таллінна прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні, — йдеться в повідомленні Маргуса Тсахкна.

Очільник МЗС Естонії також оприлюднив фото зустрічі Володимира Зеленського в аеропорту.

Візит Зеленського до Литви: що важливо знати

Як уже згадувалося раніше, 10 січня український лідер прибув з офіційним візитом до Вільнюса.

Глава Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з Володимиром Зеленським офіційно оголосив про плани передати Україні наступні партії військової допомоги, до яких увійдуть боєприпаси, генератори та бронемашини M577.

Що важливо розуміти, це був перший закордонний візит президента України у 2024-му році.

Візит до Литви, саме до балтійських держав. І це не лише візит вдячності. Це візит нашої впевненості — спільної впевненості народів, які межують із Росією. Ми разом і не втрачаємо нашої єдності, — написав Володимир Зеленський.

Окрім того, він провів зустріч з українською громадою в Українському центрі у Вільнюсі.

За словами глави держави, українці вже мають десятки тисяч причин дякувати Литовській Республіці, литовським громадам, просто багатьом литовським родинам, які підтримали наших людей та нашу боротьбу.

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