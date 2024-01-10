Певні оборонні та політичні рішення допоможуть Україні на шляху до вступу до НАТО.

Зеленський назвав очікування України від НАТО

Він наголосив на тому, посилення протиповітряної оборони України — пріоритет. З його слів, потрібна зброя, яка бореться проти російської балістики.

Саме конкретні системи та конкретні ракети, — пояснив керівник держави. Поширити

Щодо політичних рішень, з його слів, хотілося б отримати хоча б один крок назустріч до НАТО. Своєю чергою Гітанас Науседа зауважив, що для Вашингтонського саміту було б успіхом, якби вдалося відштовхнулися від Вільнюського саміту і зробити наступний крок. Він зазначив, що якщо до саміту у столиці Литви ще були сумніви, чи буде Україна в НАТО, то після відповідного заходу стало актуальним питання, коли саме Україна стане членом Альянсу.

Допомога від Литви

Литва посилила ППО України ЗРК NASAMS. Балтійська країна виробляє власні установки РЕБ і кілька з них надала. Крім пристроїв ППО, литовці надіслали українцям зброю — бронемашини, військову амуніцію, радіолокатори, морські радари.

Також розробили трирічний план допомоги, в межах якого будуть лікувати та реабілітувати поранених, ремонтувати техніку, долучаться до розмінування тощо. Очільник українського уряду, зустрічаючи делегацію Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інґрідою Шимоніте подякував за підтримку України.

У своєму дописі політик нагадав, що ця країна надала допомогу на більш як 1 млрд доларів.