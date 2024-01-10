Зеленский назвал ожидания Украины от НАТО

Он отметил, что усиление противовоздушной обороны Украины – приоритет. По его словам, нужно оружие, которое борется против российской баллистики.

Именно конкретные системы и конкретные ракеты, – объяснил глава государства. Поделиться

По политическим решениям, по его словам, хотелось бы получить хотя бы один шаг навстречу НАТО. В свою очередь Гитанас Науседа отметил, что для Вашингтонского саммита было бы успехом, если бы удалось оттолкнуться от Вильнюсского саммита и сделать следующий шаг. Он отметил, что если до саммита в столице Литвы еще были сомнения, будет ли Украина в НАТО, то после соответствующего мероприятия стал актуальным вопрос, когда именно Украина станет членом Альянса.

Помощь от Литвы

Литва усилила ПВО Украины ЗРК NASAMS. Балтийская страна производит собственные установки РЭБ и несколько предоставила. Кроме устройств ПВО, литовцы послали украинцам оружие — бронемашины, военную амуницию, радиолокаторы, морские радары.

Также был разработан трехлетний план помощи, в рамках которого будут лечить и реабилитировать раненых, ремонтировать технику, присоединятся к разминированию и т.д. Глава украинского правительства, встречая делегацию Литвы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните, поблагодарил за поддержку Украины.

В своем сообщении политик напомнил, что эта страна оказала помощь более чем на 1 млрд долларов.