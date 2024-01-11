Латвія анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме дрони, боєприпаси, міномети та інше. Про це оголосив президент Латвії Едгар Рінкевичс під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Ризі.

Латвія виділяє новий пакет допомоги Україні

У Ризькому замку відбулася пресконференція президента Латвії Едгара Рінкевичса та президента України Володимира Зеленського.

Ми підтримували і підтримуватимемо Україну до повної перемоги над російським імперіалізмом, — заявив Рінкевичс. Поширити

Також він запевнив, що Латвія підтримуватиме інтеграцію України до Європейського союзу.

Delfi пише, що Латвія відправить в Україну 155-міліметрові артилерійські снаряди, 120-міліметрові міномети, гармати, зенітні та протитанкові засоби, індивідуальне спорядження та транспортні засоби, дрони, гелікоптери, генератори.

Очікується, що упродовж наступних трьох років Латвія допоможе відбудувати Чернігівську область.

Рінкевичс наголосив, що нинішня латвійська державна та громадська підтримка України становить майже 1% від ВВП країни.

Сьогодні буде також підписано меморандум про співпрацю у військовій сфері. Ми бачимо можливість виробляти дрони, які так необхідні українським військовим. Також буде міжурядова угода щодо допомоги Україні, — додав президент Латвії. Поширити

Візит Зеленського до Балтійських країн

10 січня Зеленський відвідав Литву, а зранку 11 січня Естонію, після чого вирушив до Латвії.

Литва оголосила про надання Україні пакету допомоги вартістю 200 млн євро. До нього увійдуть боєприпаси, військова техніка та інше обладнання, які надійдуть в Україну у січні та лютому.

Також президенти підписали оборонні меморандуми.

Під час візиту до Латвії обговорюватимуться двостороння співпраця Латвії та України, подальша підтримка України у боротьбі проти російської агресії, а також питання, пов'язані з євроатлантичною інтеграцією України.