Латвія остаточно ввела ембарго на товари з Росії та Білорусі — що відомо

У Латвії офіційно затвердили список товарів, на які з 8 березня накладається заборона імпорту з Росії та Білорусі.

Які товари заборонила Латвія

Кабінет міністрів Латвії опублікував список заборонених товарів:

для всіх овочів,

для всіх фруктів, ягід і горіхів,

для всіх зернових,

кормову сировину та готові корми.

В уряді країни зазначили, що Латвія як прикордонна з Росією країна намагається домогтися якнайшвидшого розриву економічних зв'язків з країною-агресором, і ця латвійська ініціатива щодо заборони імпорту є додатковим елементом спільної політики санкцій ЄС.

Також там підкреслили, що прийняті рішення відображають спільні цінності латвійської держави, не впливаючи на її розвиток.

Чому ЄС не ввів санкції проти агропродукції з РФ

У Латвії нагадують, що після вторгнення Росії в Україну, у ЄС прийняли стратегічне рішення «якнайшвидше поступово припинити залежність від імпорту російського газу, нафти та вугілля».

Харчовий сектор також було визначено як один із стратегічно важливих секторів, у якому необхідно покласти край залежності ЄС. Після цього рішення ЄС прийняв 12 пакетів санкцій.

Водночас з гуманітарних причин ЄС не піддав санкціям імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії. Поширити

За даними уряду Латвії, у 2023 році країни ЄС імпортували з Росії продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, що на 2% більше порівняно з 2021 роком.

З Росії в ЄС імпортуються всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції - риба, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру та ін.