Латвія продовжила обмеження на в'їзд росіян
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Політика
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Латвія продовжила обмеження на в'їзд росіян

Кордон Латвії
Джерело:  Delfi

Уряд Латвії ухвалив поновити терміни обмежень на в'їзд громадян Росії до весни 2025 року, враховуючи загрозу безпеці з боку РФ.

Латвія обмежила в'їзд громадян Росії до країни

Термін обмеження, що діє, спливає на початку березня. Рішення уряду від 27 лютого передбачає продовження терміну обмежень до 4 березня 2025 року, розказали агентству LETA у Міністерстві закордонних справ Латвії.

Про це повідомляє Delfi.

У зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Росії в Україну різко зросла кількість громадян Росії, які бажають в'їхати до країн Європейського союзу через сухопутний кордон, повідомляє латвійське МЗС.

Обмеження було запроваджено у Латвії 9 вересня 2022 року. Згідно з розпорядженням уряду країни також обмежена видача віз громадянам Росії. Загалом з моменту прийняття розпорядження у 2022 році до 31 грудня 2023 року у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном було видано 1956 віз громадянам Росії.

Заяви на отримання віз приймаються лише у виняткових випадках — від членів сімей громадян Латвії та громадян ЄС, і від громадян РФ, що отримали право на проживання в Латвії, на підставі закону про репатріацію та закону про імміграцію. Або у випадках гуманітарних обставин — наприклад, тяжкого захворювання близького родича чи похорону, у разі загрози безпеці особи чи запрошення брати участь у засіданні суду за рішенням латвійського суду, пояснили у МЗС.

Наразі і в інших країнах-членах ЄС, наприклад, у Фінляндії та Чехії, також ухвалено нормативні акти, що обмежують в'їзд громадян Росії.

У січні 2024 року Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги.

Рішення Латвії щодо агропродукції з РФ та Білорусі

Як повідомляє Сейм Латвії, депутати прийняли поправки до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Російської Федерації та Республіки Білорусь для споживання в Латвії.

Відповідно до поправок, така продукція походженням з Росії чи Білорусі також не повинна імпортуватися з третіх країн.

Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що транспортуються в інше місце в межах ЄС.

Безкарне вчинення міжнародних злочинів і отримання від них вигоди суперечить моралі суспільства, етичним нормам і нашій системі цінностей. Споживання продуктів російського походження, таким чином прямо чи опосередковано підтримуючи злочинний режим, несумісне з мораллю суспільства, — сказав Яніс Рейрс, голова комітету Сейму з питань бюджету та фінансів.

За даними Мінсільгоспу Латвії, за перші 10 місяців 2023 року імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Росії до Латвії склав 280 млн євро.

Чотири основні групи продуктів: корми для тварин, зерно, горох і ріпакова олія становлять 90% сільгосппродукції, імпортованої до Латвії з Росії.

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