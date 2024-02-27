Латвия продлила ограничения на въезд россиян

Правительство Латвии приняло решение возобновить сроки ограничений на въезд граждан России до весны 2025 года, учитывая угрозу безопасности со стороны РФ.

Латвия ограничила въезд граждан России в страну

Срок действующего ограничения истекает в начале марта. Решение правительства от 27 февраля предусматривает продление срока ограничений до 4 марта 2025 года, рассказали агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии.

Об этом сообщает Delfi .

В связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину резко возросло количество граждан России, желающих въехать в страны Европейского союза через сухопутную границу, сообщает латвийский МИД.

Ограничение было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз гражданам России. Всего с момента принятия распоряжения в 2022 году до 31 декабря 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей было выдано 1956 виз гражданам России.

Заявления на получение виз принимаются только в исключительных случаях – от членов семей граждан Латвии и граждан ЕС, и от граждан РФ, получивших право на жительство в Латвии, на основании закона о репатриации и закона об иммиграции. Или в случаях гуманитарных обстоятельств — например тяжелого заболевания близкого родственника или похорон, в случае угрозы безопасности лица или приглашения участвовать в заседании суда по решению латвийского суда, пояснили в МИД.

В настоящее время и в других странах-членах ЕС, например в Финляндии и Чехии, также приняты нормативные акты, ограничивающие въезд граждан России.

В январе 2024 года Латвия начала процесс депортации 985 граждан РФ, не выполнивших предусмотренные иммиграционным законодательством страны требования.

Решение Латвии по агропродукции из РФ и Беларуси

Как сообщает Сейм Латвии, депутаты приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из Российской Федерации и Республики Беларусь для потребления в Латвии.

Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.

Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.

Безнаказанное совершение международных преступлений и извлечение от них выгоды противоречит морали общества, нравственным нормам и системе ценностей. Потребление продуктов российского происхождения, таким образом, прямо или косвенно поддерживая преступный режим, несовместимо с моралью общества, — сказал Янис Рейрс, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам. Поделиться

По данным Минсельхоза Латвии, за первые 10 месяцев 2023 года импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России в Латвию составил 280 млн евро.