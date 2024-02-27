Латвия продлила ограничения на въезд россиян
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Латвия продлила ограничения на въезд россиян

Граница Латвии
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Источник:  Delfi

Правительство Латвии приняло решение возобновить сроки ограничений на въезд граждан России до весны 2025 года, учитывая угрозу безопасности со стороны РФ.

Латвия ограничила въезд граждан России в страну

Срок действующего ограничения истекает в начале марта. Решение правительства от 27 февраля предусматривает продление срока ограничений до 4 марта 2025 года, рассказали агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии.

Об этом сообщает Delfi .

В связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину резко возросло количество граждан России, желающих въехать в страны Европейского союза через сухопутную границу, сообщает латвийский МИД.

Ограничение было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз гражданам России. Всего с момента принятия распоряжения в 2022 году до 31 декабря 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за границей было выдано 1956 виз гражданам России.

Заявления на получение виз принимаются только в исключительных случаях – от членов семей граждан Латвии и граждан ЕС, и от граждан РФ, получивших право на жительство в Латвии, на основании закона о репатриации и закона об иммиграции. Или в случаях гуманитарных обстоятельств — например тяжелого заболевания близкого родственника или похорон, в случае угрозы безопасности лица или приглашения участвовать в заседании суда по решению латвийского суда, пояснили в МИД.

В настоящее время и в других странах-членах ЕС, например в Финляндии и Чехии, также приняты нормативные акты, ограничивающие въезд граждан России.

В январе 2024 года Латвия начала процесс депортации 985 граждан РФ, не выполнивших предусмотренные иммиграционным законодательством страны требования.

Решение Латвии по агропродукции из РФ и Беларуси

Как сообщает Сейм Латвии, депутаты приняли поправки к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из Российской Федерации и Республики Беларусь для потребления в Латвии.

Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.

Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.

Безнаказанное совершение международных преступлений и извлечение от них выгоды противоречит морали общества, нравственным нормам и системе ценностей. Потребление продуктов российского происхождения, таким образом, прямо или косвенно поддерживая преступный режим, несовместимо с моралью общества, — сказал Янис Рейрс, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам.

По данным Минсельхоза Латвии, за первые 10 месяцев 2023 года импорт сельскохозяйственной продукции и кормов для животных из России в Латвию составил 280 млн евро.

Четыре главных группы товаров: корма для животных, зерно, горох и рапсовое масло составляют 90% сельхозпродукции, импортируемой в Латвию из России.

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