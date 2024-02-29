Латвия готовится к заминированию границ с Россией и Беларусью

Укрепление границ Латвии с опасными странами – это комплексная мера, включающая в себя использование как взрывных, так и невзрывных препятствий. Это и разведывательные мероприятия, и меры по применению огня, возможно, меры по введению в заблуждение.

Латвия минует границы с РФ и РБ

Латвия хочет перекрыть возможные пути проникновения войск противника на границе с Беларусью и Россией.

Об этом заявил командующий Земессардзе (часть Вооруженных сил - ред.) Каспарс Пуданс, сообщает Delfi.

Пуданс, говоря об укреплении внешней границы Латвии, заявил, что кроме дополнительных мер по защите границы будет использоваться уже имеющаяся инфраструктура.

Также будет вестись работа над тем, чтобы перекрыть пути проникновения в Латвию войск противника. Речь идет как о заброшенных дорогах, так и о мостах и железнодорожных путях.

Цель — уменьшить количество коридоров вдоль границы с Беларусью и Россией, с помощью которых они могли бы совершить свое нападение. Это, конечно, комплексная мера, включающая в себя использование как взрывных, так и невзрывных помех. Это и разведывательные мероприятия, и меры по применению огня, возможно, меры по введению в заблуждение. Каспарс Пуданс Командующий Земессардзе Латвии

Минные поля на границах

Командующий Земессардзе не вдавался в подробности того, как именно будут создаваться преграды на заброшенных дорогах, мостах и железнодорожных путях, но подчеркнул, что такие планы уже есть в разработке.

Пуданс отметил, что в случае необходимости вдоль границы будут созданы минные поля. В настоящее время идет работа над тем, чтобы понять, где именно разместить эти минные поля.

Однако речь идет именно о противотанковых минах, поскольку цель состоит в том, чтобы не позволить военной технике противника проникнуть на территорию Латвии. Эти мины могут быть задействованы удаленно.

Латвия и ее отношение к РФ на фоне войны в Украине

Правительство Латвии еще на год продлило действующие ограничения на въезд на территорию страны граждан России.

Также Латвия снова ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что диктатор Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Он считает, что латвийцы должны быть готовы к гибридной войне.