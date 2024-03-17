Чехія запропонує ЄС офіційно заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі
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Економіка
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Чехія запропонує ЄС офіційно заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі

Зерно
Джерело:  Novinky.cz

Чехія наступного тижня на засіданні Європейської ради запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу. 

Заборона імпорту зерна з РФ та Білорусі до ЄС

Ми будемо наполягати на тому, щоб зернові та олійні були в списку санкцій і не подорожували до Європи, — сказав міністр сільського господарства Марек Виборний.

Прем'єр-міністр Петр Фіала представить позицію Чехії на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

За даними Євростату, торік до ЄС з Росії було імпортовано 1,5 млн тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні.

Немає жодної причини, чому ми повинні підтримувати агресора, купуючи російське зерно в Європі, — додав Виборний.

За словами міністра, немає загрози кардинального зростання цін на продукти після можливої ​​заборони імпорту російського зерна.

Чехія має надлишки на експорт, надлишки були в усьому світі, — зазначив міністр.

У Литві закликали заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС

14 березня у Сеймі Литви ухвалили резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.

У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.

Наступного тижня, як очікується, Європейська комісія представить пропозицію щодо обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.

Однак повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.

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