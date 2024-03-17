Чехія запропонує ЄС офіційно заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі

Чехія наступного тижня на засіданні Європейської ради запропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу.
Заборона імпорту зерна з РФ та Білорусі до ЄС
Прем'єр-міністр Петр Фіала представить позицію Чехії на засіданні Європейської Ради наступного тижня.
За даними Євростату, торік до ЄС з Росії було імпортовано 1,5 млн тонн зерна, що більше, ніж до війни в Україні.
За словами міністра, немає загрози кардинального зростання цін на продукти після можливої заборони імпорту російського зерна.
У Литві закликали заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі на рівні ЄС
14 березня у Сеймі Литви ухвалили резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.
У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції — підтримати таку заборону.
Наступного тижня, як очікується, Європейська комісія представить пропозицію щодо обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі на тлі протестів європейських фермерів та закликів України піти на цей крок.
Однак повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін і негативного впливу на бідніші країни світу.
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