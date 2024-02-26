Україна очікує від ЄС заборони на імпорт агропродукції з Росії — Мінекономіки

Попри російську агресію проти України країни Європейського Союзу в 2023 році придбали 1,7 млн тонн пшениці у РФ.
Росія досі експортує до ЄС агропродукцію
РФ продовжує ввозити на територію Євросоюзу зерно.
Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка у ефірі телемарафону.
За його словами, серед загального імпорту агропродукції Євросоюзом в 2,5 млрд тонн — 1,7 млн тонн припадає саме на товари з РФ.
Заступник міністра економіки нагадав, що сейм Латвії ухвалив рішення щодо заборони на ввезення російської аграрної продукції на територію країни.
Ми очікуємо від держав-членів Європейського Союзу таких саме заходів.
Заборона російської агропродукції: що відомо
22 лютого у сеймі Латвії було ухвалено рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.
Відповідно до поправок, така продукція походженням з Росії чи Білорусі також не повинна імпортуватися з третіх країн.
Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що транспортуються в інше місце в межах ЄС.
Безкарне вчинення міжнародних злочинів і отримання від них вигоди суперечить моралі суспільства, етичним нормам і нашій системі цінностей. Споживання продуктів російського походження, таким чином прямо чи опосередковано підтримуючи злочинний режим, несумісне з мораллю суспільства, — сказав Яніс Рейрс, голова комітету Сейму з питань бюджету та фінансів.
26 лютого міністр сільського господарства Латвії Армандса Краузе заявив у Брюсселі, що Євросоюз має запровадити санкції проти російського експорту в ЄС на загальноєвропейському рівні.
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