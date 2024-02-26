Україна очікує від ЄС заборони на імпорт агропродукції з Росії — Мінекономіки

Попри російську агресію проти України країни Європейського Союзу в 2023 році придбали 1,7 млн тонн пшениці у РФ.

Росія досі експортує до ЄС агропродукцію

РФ продовжує ввозити на територію Євросоюзу зерно.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка у ефірі телемарафону.

Немає ніякої заборони на імпорт з Росії. Ні зернових, ні риби, ні овочів — взагалі жодних цих товарів. Обсяги, може й невеликі, йдуть із Росії в Польщу. У 2023 році в Польщу заїхало 11 тис тонн пшениці, але сам факт того, що це легальний імпорт. Тарас Качка Заступник міністра економіки України

За його словами, серед загального імпорту агропродукції Євросоюзом в 2,5 млрд тонн — 1,7 млн тонн припадає саме на товари з РФ.

Це означає, що Росія лишається торговим партнером для ЄС в частині аграрної продукції, що для нас нонсенс. Якщо йдуть протести проти імпорту, то імпорт із Росії має бути заборонений. Поширити

Заступник міністра економіки нагадав, що сейм Латвії ухвалив рішення щодо заборони на ввезення російської аграрної продукції на територію країни.

Ми очікуємо від держав-членів Європейського Союзу таких саме заходів.

Заборона російської агропродукції: що відомо

22 лютого у сеймі Латвії було ухвалено рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.

Відповідно до поправок, така продукція походженням з Росії чи Білорусі також не повинна імпортуватися з третіх країн.

Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що транспортуються в інше місце в межах ЄС.

Безкарне вчинення міжнародних злочинів і отримання від них вигоди суперечить моралі суспільства, етичним нормам і нашій системі цінностей. Споживання продуктів російського походження, таким чином прямо чи опосередковано підтримуючи злочинний режим, несумісне з мораллю суспільства, — сказав Яніс Рейрс, голова комітету Сейму з питань бюджету та фінансів.

26 лютого міністр сільського господарства Латвії Армандса Краузе заявив у Брюсселі, що Євросоюз має запровадити санкції проти російського експорту в ЄС на загальноєвропейському рівні.