Украина ожидает от ЕС запрета импорта агропродукции из России — Минэкономики

Несмотря на российскую агрессию против Украины, страны Европейского Союза в 2023 году приобрели 1,7 млн тонн пшеницы в РФ.

Россия до сих пор экспортирует в ЕС агропродукцию

РФ продолжает ввозить на территорию Евросоюза зерно.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.

Нет никакого запрета на импорт из России. Ни зерновых, ни рыбы, ни овощей вообще никаких этих товаров. Объемы, может быть и небольшие, идут из России в Польшу. В 2023 году в Польшу въехало 11 тыс тонн пшеницы, но сам факт того, что это легальный импорт. Тарас Качка Заместитель министра экономики Украины

По его словам, среди общего импорта агропродукции Евросоюзом в 2,5 млрд. тонн — 1,7 млн тонн приходится именно на товары из РФ.

Это означает, что Россия остается торговым партнером для ЕС в части аграрной продукции, это нонсенс для нас. Если идут протесты против импорта, импорт из России должен быть запрещен. Поделиться

Замминистра экономики напомнил, что сейм Латвии принял решение о запрете на ввоз российской аграрной продукции на территорию страны.

Мы ожидаем от государств-членов Европейского Союза таких же мер.

Запрет российской агропродукции: что известно

22 февраля в сейме Латвии было принято решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии. Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.

Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.

Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.

Безнаказанное совершение международных преступлений и извлечение от них выгоды противоречит морали общества, нравственным нормам и системе ценностей. Потребление продуктов российского происхождения, таким образом, прямо или косвенно поддерживая преступный режим, несовместимо с моралью общества, — сказал Янис Рейрс, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам.

26 февраля министр сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе заявил в Брюсселе, что Евросоюз должен ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне.