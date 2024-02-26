Украина ожидает от ЕС запрета импорта агропродукции из России — Минэкономики

Несмотря на российскую агрессию против Украины, страны Европейского Союза в 2023 году приобрели 1,7 млн тонн пшеницы в РФ.
Россия до сих пор экспортирует в ЕС агропродукцию
РФ продолжает ввозить на территорию Евросоюза зерно.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона.
По его словам, среди общего импорта агропродукции Евросоюзом в 2,5 млрд. тонн — 1,7 млн тонн приходится именно на товары из РФ.
Замминистра экономики напомнил, что сейм Латвии принял решение о запрете на ввоз российской аграрной продукции на территорию страны.
Мы ожидаем от государств-членов Европейского Союза таких же мер.
Запрет российской агропродукции: что известно
22 февраля в сейме Латвии было принято решение запретить импорт сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии. Эмбарго будет действовать до 1 июля 2025 года.
Согласно поправкам такая продукция происхождением из России или Беларуси также не должна импортироваться из третьих стран.
Запрет на импорт распространяется на сельскохозяйственную продукцию и корма для животных, которые остаются в Латвии, а не на транспортируемые в другое место в пределах ЕС.
Безнаказанное совершение международных преступлений и извлечение от них выгоды противоречит морали общества, нравственным нормам и системе ценностей. Потребление продуктов российского происхождения, таким образом, прямо или косвенно поддерживая преступный режим, несовместимо с моралью общества, — сказал Янис Рейрс, председатель комитета Сейма по бюджету и финансам.
26 февраля министр сельского хозяйства Латвии Армандса Краузе заявил в Брюсселе, что Евросоюз должен ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне.
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