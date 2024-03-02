В ЕС усилят контроль над экспортом украинского зерна
Категория
Экономика
Дата публикации

В ЕС усилят контроль над экспортом украинского зерна

зерно
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Источник:  Reuters

Экспорт товаров автомобильным транспортом в Украину из Польши, Румынии и Словакии значительно возрос.

В ЕС усилят контроль над экспортом украинского зерна

В пятницу, 1 марта, Европейский Союз планирует ужесточить надзор за соблюдением условий перевозки зерна из Украины. В ЕС реагируют на беспокойство фермеров в странах блока. Адина Валеан, еврокомиссар по транспорту, заявила, что подобные меры должны урегулировать ситуацию с несправедливой конкуренцией и поддержать свободную торговлю, что будет способствовать экономическому развитию всего Европейского Союза.

По информации издания, в Евросоюзе пересматривают политику по зерну из Украины.

Протесты фермеров в Европе возникли из-за увеличения конкуренции со стороны Украины, особенно после того, как ЕС ввел "коридоры солидарности" и отменил пошлины для поддержки Украины в сложное время войны с Россией. Фермеры из соседних стран Украины утверждают, что это негативно сказывается на их интересах.

Валеан подчеркнула, что закрытие границ не решит проблему, но соблюдение соглашений должно производиться должным образом. По ее словам, ЕС будет работать над тем, чтобы обеспечить, чтобы перевозчики не нарушали условия соглашений, в частности, совершали только разрешенные операции и имели право на транзит.

Помимо решения проблемы неудовлетворения фермеров, усиление контроля за экспортом зерна из Украины может принести пользу странам ЕС. В частности, экспорт товаров автомобильным транспортом в Украину из Польши, Румынии и Словакии значительно возрос, превышая объемы импорта из Украины в эти страны. Это свидетельствует о потенциале для укрепления экономических отношений и развития торговли между ЕС и Украиной, что станет выгодным обеим сторонам.

Экономика Польши с Россией и Беларусью

Продолжительные протесты польских аграриев-популистов против украинской продукции приводят к стагнации экономики обеих стран. В то же время, изоляция украинского аграрного сектора со стороны Польши открывает двери для России и Беларуси. Россияне используют ситуацию для собственной выгоды, заменяя украинскую продукцию собственной для импорта.

В частности, по данным УП, Польша значительно увеличила импорт агропродукции из Беларуси и России. В прошлом году импорт из Беларуси составил $450 млн, а из России - $2,6 млрд, половина из которых приходится на импорт топлива.

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