У ЄС посилять контроль над експортом українського зерна

У п’ятницю, 1 березня, Європейський Союз планує посилити нагляд за дотриманням умов перевезення зерна з України. У ЄС реагують на занепокоєння фермерів у країнах блоку. Адіна Валеан, єврокомісар з транспорту, заявила, що такі заходи мають на меті врегулювати ситуацію з несправедливою конкуренцією та підтримати вільну торгівлю, що сприятиме економічному розвитку всього Європейського Союзу.

За інформацією видання, у Євросоюзі переглядають політику щодо зерна з України.

Протести фермерів в Європі виникли через збільшення конкуренції з боку України, особливо після того, як ЄС ввів "коридори солідарності" та скасував мита для підтримки України у складний час війни з росією. Фермери з сусідніх з Україною країн стверджують, що це негативно позначається на їхніх інтересах. Поширити

Валеан підкреслила, що закриття кордонів не вирішить проблему, але дотримання угод має відбуватися належним чином. За її словами, ЄС працюватиме над тим, щоб забезпечити, щоб перевізники не порушували умови угод, зокрема, здійснювали лише дозволені операції та мали право на транзит.

Окрім вирішення проблеми незадоволення фермерів, посилення контролю за експортом зерна з України може принести користь країнам ЄС. Зокрема, експорт товарів автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії, та Словаччини значно зріс, перевищуючи обсяги імпорту з України до цих країн. Це свідчить про потенціал для зміцнення економічних відносин та розвитку торгівлі між ЄС та Україною, що стане вигідним для обох сторін.

Економіка Польщі з росією та Білоруссю

Тривалі протести польських аграріїв-популістів проти української продукції призводять до стагнації економіки обох країн. Водночас ізоляція українського аграрного сектору з боку Польщі відкриває двері для росії та Білорусі. Росіяни використовують ситуацію для власної вигоди, замінюючи українську продукцію на власну для імпорту.

Зокрема за даними УП, Польща значно збільшила імпорт агропродукції з Білорусі та росії. Минулого року імпорт із Білорусі склав $450 млн, а з росії — $2,6 млрд, половина з яких припадає на імпорт палива.