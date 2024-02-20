В Укрзалізниці розповіли, що потяг з зерном, яке зранку 20 лютого розсипали польські фермери біля ПП "Медика-Шегині", прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Укрзалізниця відреагувала на дії польських протестувальників

У компанії наголосили на неприпустимості втручання польських протестувальників у роботу залізниці.

На вантажній станції Медика польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу.

Укрзалізниця зазначила, що чітко дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі та лише перевозить транзитом ці вантажі.

Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі. Поширити

Наразі на вантажній станції Медика очікують перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі.

Також компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів.

Ситуація з блокадою кордону України

20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

18 лютого польські протестувальники блокували пасажирський поїзд №119 Київ — Хелм та намагалися заблокувати два вантажні поїзди.

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно.

9 лютого польські фермери відновили блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.