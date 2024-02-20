Зерно направлялось в Германию. "Укрзалізниця" отреагировала на действия польских фермеров
Категория
Украина
Дата публикации

Зерно направлялось в Германию. "Укрзалізниця" отреагировала на действия польских фермеров

Зерно направлялось в Германию. "Укрзалізниця" отреагировала на действия польских фермеров
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Источник:  Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" рассказали, что поезд с зерном, которое утром 20 февраля рассыпали польские фермеры возле ПП "Медика-Шегини", следовал в Германию транзитом через Польшу.

"Укрзалізниця" отреагировала на действия польских протестующих

В компании отметили недопустимость вмешательства польских протестующих в работу железной дороги.

На грузовой станции Медика польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз следует в Германию транзитом через Польшу.

"Укрзалізниця" отметила, что четко следует введенному в апреле 2023 года запрету на импорт зерновых грузов в Польшу и только перевозит транзитом эти грузы.

Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

В настоящее время на грузовой станции Медика ожидают перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией.

О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польские железные дороги и посольство Украины в Польше.

Также компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы.

Ситуация с блокадой границы Украины

20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

18 февраля польские протестующие блокировали пассажирский поезд №119 Киев — Хелм и пытались заблокировать два грузовых поезда.

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно.

9 февраля польские фермеры возобновили блокировку дорог в Польше и пункты пропуска на польско-украинской границе.

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